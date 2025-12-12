Nemecko obvinilo Moskvu z hackerského útoku na letovú bezpečnosť a pokusu manipulovať voľby

Nemecko v piatok oznámilo, že identifikovalo dve ruské kybernetické operácie zamerané na riadenie letovej prevádzky a februárové parlamentné voľby, a predvolalo si ruského veľvyslanca.
Hovorca ministerstva zahraničných vecí uviedol, že útok na nemeckú agentúru pre bezpečnosť leteckej dopravy z augusta 2024 možno „jasne pripísať hackerskému kolektívu APT28, známemu aj ako Fancy Bear“. Dodal, že Rusko sa prostredníctvom kampane Storm 1516 „snažilo ovplyvniť a destabilizovať“ posledné federálne voľby.
Ruské veľvyslanectvo v Berlíne sa k obvineniam bezprostredne nevyjadrilo.
Podľa hovorcu Nemecko prijme „sériu protiopatrení, aby Rusko zaplatilo cenu za svoje hybridné aktivity“, a to v koordinácii s európskymi partnermi. Berlín bude podporovať aj „nové individuálne sankcie voči hybridným aktérom na európskej úrovni“, bez ďalších podrobností.
Európske vlády sú v posledných mesiacoch v stave zvýšenej ostražitosti pre podozrenia z ruského špionáže, sledovania dronmi, sabotáží, kybernetických útokov a dezinformačných kampaní.
Nemecko je po USA druhým najväčším dodávateľom pomoci Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 a opakovane obviňuje Moskvu z hybridných útokov, vrátane nedávnych letov dronov v blízkosti viacerých európskych letísk.