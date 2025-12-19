Podpis obchodnej dohody s Mercosurom po protestoch farmárov odložili na január

Podpísanie obchodnej dohody medzi Európskou úniou a juhoamerickým blokom Mercosur v piatok odložili na január po tom, čo farmári pred bruselským samitom lídrov demonštrovali proti tomuto paktu. Európska komisia zároveň informovala krajiny Mercosuru o odložení po tom, ako proti plánom EÚ na spečatenie dohody tento týždeň vystúpili i Francúzsko a Taliansko.
Dohoda medzi EÚ a Mercosurom by vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a pomohla by 27-člennému bloku vyvážať viac vozidiel, strojov, vín a liehovín do Južnej Ameriky v čase globálneho obchodného napätia. Paríž a Rím však chcú silnejšiu ochranu pre svojich farmárov, ktorí sa obávajú, že doplatia na tok lacnejšieho tovaru z poľnohospodárskeho giganta Brazílie a jeho susedov.
Tisíce farmárov vo štvrtok na protest proti dohode s Mercosurom zaplavili belgické hlavné mesto Brusel, pričom do mesta priviezli okolo tisíc trúbiacich traktorov. Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva, ktorý spočiatku reagoval ultimátom pre Európanov, vo štvrtok „otvoril dvere“ odloženiu podpisu dohody, aby získal na svoju stranu aj tých, ktorí sa nesúhlasia s dohodou.
Lula povedal, že talianska premiérka Giorgia Meloniová ho požiadala o „trpezlivosť“ a naznačila, že Rím bude nakoniec pripravený dohodu podpísať. Francúzsky prezident Emmanuel Macron po samite v Bruseli povedal, že je „príliš skoro“ povedať, či Paríž dohodu budúci mesiac podporí, a dodal, že sú potrebné zásadné zmeny textu.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však vyhlásila, že je „istá“, že na budúci mesiac schváli dohodu. „Dnes večer sme dosiahli prielom, ktorý pripraví cestu k úspešnému dokončeniu dohody Mercosur v januári,“ povedala predsedníčka Európskej komisie.