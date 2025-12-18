Protesty poľnohospodárov proti dohode EÚ-Mercosur prerástli v Bruseli do potýčok s políciou

Protestujúci poľnohospodári vo štvrtok v Bruseli zapaľovali ohne a hádzali zemiaky na poriadkovú políciu, ktorá reagovala slzným plynom a vodnými delami. Európski farmári vrátane slovenských sa svojím protestom pokúšajú Európsku úniu presvedčiť, aby neuzatvárala dohodu s juhoamerickým obchodným združením Mercosur.
Do belgickej metropoly dorazilo približne tisíc trúbiacich traktorov poľnohospodárov z rôznych krajín Únie, aby vyvinuli nátlak na samit lídrov EÚ, ktorí by sa po vyriešení otázky financovania Ukrajiny v najbližších dvoch rokoch mali venovať práve dohode s Mercosurom.
Nie Mercosuru
„Sme tu, aby sme povedali nie Mercosuru,“ uviedol pre agentúru AFP belgický mliekar Maxime Mabille, pričom obvinil predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú zo snahy dohodu s juhoamerickými krajinami za každú cenu presadiť.
Pochod približne 7000 farmárov takzvanou európskou štvrťou Bruselu, v ktorej je koncentrovaná veľká časť administratívnych budov Únie, bol prevažne pokojný, no pred sídlom Európskeho parlamentu prerástol do potýčok s políciou, keď demonštranti začali odpaľovať svetlice a na zasahujúcich policajtov hádzali zemiaky, fľaše a iné predmety. Polícia sa protestujúcich pokúsila rozohnať slzotvorným plynom a viacero ich zadržala.
Zóna voľného obchodu
Dohoda so združením Mercosur, ktorého členmi sú Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj, má vytvoriť zónu voľného obchodu so 700 miliónmi zákazníkov, čím by vznikla najväčšia oblasť voľného obchodu na svete. Brusel ju označuje za kľúčový pilier snahy o otváranie nových trhov v čase amerických ciel.
Európski farmári, najmä vo Francúzsku, však vyjadrujú obavy, že by ich lacnejšie produkty z Brazílie a ďalších latinskoamerických krajín mohli cenovo podraziť. Ak Únia dohodu schváli, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová by ju mala podpísať v sobotu (20. decembra) na samite Mercosuru v Brazílii.