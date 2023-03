Forró: Pre stranu Aliancia je dôležité, aby sa ľudia mohli uplatniť v rodnom kraji (rozhovor)

Predseda strany Aliancia Krisztián Forró v rozhovore pre agentúru SITA priblížil, ako bude strana postupovať v rámci predvolebnej kampane a predstavil tiež základne piliere jej programu.

Aký máte názor na schválený termín predčasných volieb 30. septembra?

Pre Slovensko a pre obyvateľov Slovenska by bolo ideálne, keby boli predčasné voľby čo najskôr. Je absurdné, že po tom, ako prepadne vláda, môžu ešte ďalších osem mesiacov vládnuť. Absurdné je aj to, že práve strana, ktorá zvalila vládu pomáha k tomu, aby zostala naďalej pri moci.

Keď hľadáme dôvody, tak si myslím, že môžeme veľmi rýchlo prísť na to, že vďaka tomu, že voľby budú v septembri, tieto strany získajú štátny príspevok a v rámci predvolebnej kampane sa tieto peniaze zídu. Je to smutné, že opäť dávajú do prednosti svoje záujmy pred záujmami občanov SR.

Strane SaS hrá tiež tento čas do karát, pretože sa im možno podarí, aby ľudia zabudli na to, že zvalili už ďalšiu vládu. Vzhľadom na to, že sa to predĺži na ďalšie mesiace dúfajú v to, že ľudia zabudnú ako vládli a že nie sú v skutočnosti schopní vládnuť.

Teraz možno prídu nejaké populistické hlasy a sľuby, aby zakryli svoju neschopnosť. Bojím sa toho, že sa vytiahne aj maďarská karta, ktorá sa už vytiahla nedávno a vytiahol ju minister Káčer. Bolo to odsúdeniahodné a svojimi slovami ohrozil susedské vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom a nielen to, ale aj medzi národmi na Slovensku. Je to nebezpečné a mal by odstúpiť.

Foto: SITA/Ľudovít Vaniher.

Na čo sa bude sústrediť strana najbližšie mesiace do volieb a akým spôsobom plánujete viesť kampaň?

My sme strana regiónov. Myslím si, že sme jediná strana na Slovensku, ktorá je stranou regiónov, čo sme dokázali aj pri samosprávnych voľbách. Máme 54 župných poslancov, čo je najviac na Slovensku zo všetkých strán.

Sme silný v regiónoch, máme každodenný vzťah s ľuďmi, a to práve aj vďaka župným poslancom, ako aj 263 našim primátorom a starostom.

V regiónoch najmä južného a východného Slovenska sme veľmi silný. To chceme využiť aj v kampani pri tvorbe programu. Veríme tomu, že v krajine sa žije tak dobre, ako sa žije ľuďom v regiónoch. Vidíme, že strany, ktoré sú teraz vo vláde vždy zabudnú na regióny.

Zabudnú na to, ako sa žije v regiónoch a vždy sa sústredia na centrálnu politiku, sú centrálnymi vládami. My v strane Aliancia myslíme v prvom rade práve na tieto regióny a na ľudí, ktorí v nich žijú.

Vieme si predstaviť spoluprácu s každým, pre koho sú regióny južného a východného Slovenska dôležité, ako aj potreby ľudí, ktorí v nich žijú.

Na akých pilieroch budete stavať program?

Náš program stojí na piatich pilieroch. Prvým pilierom je ekonomická línia. Chceme pomáhať malým a stredným podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám. Oni tvoria hospodársky základ v regiónoch, sú s nimi spätí, zamestnávajú ľudí, a preto je veľmi dôležité, aby sa im na Slovensku darilo.

Druhou líniou je rodinná línia. Dôležité je, aby sa ľuďom darilo, aby mohla ísť demokratická krivka hore, aby sa páry nebáli mať deti. Nechceme, aby ľudia museli myslieť na to, či budú schopní vychovať deti alebo či im dokážu zabezpečiť plnohodnotný život. Budeme sa snažiť o to, aby sa ľudia mohli v rodnom kraji uplatniť, aby nemali problém žiť v regióne, v ktorom sa narodili a aby nemali tendenciu z týchto regiónov odchádzať.

Treťou líniou je environmentálna línia. Južné a východné slovensko je veľmi pekné, má nádherné kúty, no žiaľ, sú niektoré z regiónov environmentálne zaťažované, na čo sa chceme zamerať. Ako vieme, najväčšie nálezisko pitnej vody v strednej Európe je práve pri Žitnom ostrove. Chceme, aby takéto zdroje neboli ohrozené.

Štvrtým pilierom je ľudskoprávna línia, čo je u nás vzhľadom na to, že sme stranou Maďarov a národností veľmi dôležité. Chcem však zdôrazniť, že Aliancia nie je iba stranou Benešových dekrétov alebo dvojjazyčných tabúľ. Je pre nás dôležité, aby rôzne národnostné komunity, ktoré žijú na Slovensku, aby tie najdôležitejšie body boli akceptované a aby sa tu každý cítil doma. Je potrebné si uvedomiť, že národnostné komunity obohacujú túto krajinu. Viac ako 15 percent obyvateľov Slovenska je inej národnosti. Práve táto kolorita zabezpečuje unikátnosť pre túto krajinu a toto by sme mali brať do úvahy a ťažiť z tejto výhody, ktorú naša krajina má.

Piatou líniou je spolupráca. Sme si vedomí toho, že sami tieto veci nedokážeme a potrebujeme k tomu partnerov. Spolupráca bola pre nás charakteristická aj v minulosti. Pri najdôležitejších rozhodnutiach Slovenska sme boli pri tom, ako napríklad pri rozhodovaní o vstupe do EÚ alebo do NATO. Vtedy bola zjednotená maďarská strana v parlamente a aj vďaka nám bolo referendum úspešné. To, že sa zameriavame na samosprávy, je úplne prirodzené, keďže sme stranou regiónov. Samosprávy sú pre nás tiež veľmi dôležité. Ako je už v samotnom názve samospráva – spravuje sama seba, chceme, aby sa odbúrala centralizácia od centrálnej vlády.

Foto: SITA/Ľudovít Vaniher.

S ktorými stranami, prípadne politikmi si viete predstaviť predvolebnú a povolebnú spoluprácu?

Vieme si predstaviť spoluprácu s každým, pre koho sú regióny južného a východného Slovenska dôležité, ako aj potreby ľudí, ktorí v nich žijú. Budeme hľadať možnú spoluprácu, závisí to však od výsledku predčasných parlamentných volieb. Po voľbách budeme hľadať partnerov k tomu, aby sme naše predsavzatia a ciele, ktoré sme vytýčili pre občanov dokázali dosiahnuť.

Chystáte sa do volieb ako samostatná strana alebo v nejakej forme spolupráce s inými stranami?

Do volieb ako strana pôjdeme sami. Naša kandidátka je však otvorená, čiže nebudeme mať na nej len ľudí zo strany, ale aj z iných oblastí.

Čím sa sa strana Aliancia odlišuje od iných strán, čo ponúkate navyše ako ostatné strany?

Sme jedinou stranou regiónov, pričom o tom len nehovoríme, ale podľa toho sa aj správame. Všetky naše ciele, ktorých sa držíme nepochádzajú z našich hláv, ale práve z každodenného vzťahu s ľuďmi, ktorí žijú v týchto regiónoch, a to cez našich starostov a primátorov.

Ďalším rozdielom je, že väčšinou každý používa slovnú kombináciu národnostné menšiny. My sme jedinou stranou, ktorá používa slovné spojenie národnostné komunity. Ak to niekto berie ako hru na slovíčka, nie je to tak. Je pre nás dôležité, aby národnostné komunity neboli vnímané, že sú v porovnaní s niečim menší alebo menejcenní.