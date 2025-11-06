Foden a Haaland strelili góly pri triumfe Manchestru City nad Dortmundom

„The Citizens“ sa posunuli na štvrté miesto v tabuľke Ligy majstrov, Phil Foden ukázal návrat formy.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
Phil Foden
Phil Foden z anglického Manchestru City (v strede) sa teší so spoluhráčmi a fanúšikmi z gólu do siete nemeckej Borussie Dortmund v súboji futbalovej Ligy majstrov 2025/2026. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Phil Foden strelil dva góly a Erling Haaland pridal ďalší, keď Manchester City v stredu zdolal Borussiu Dortmund 4:1 a posunul sa na štvrté miesto v tabuľke ligovej časti Ligy majstrov 2025/2026.

Fodenove góly prišli v pravý čas a pripomenuli anglickému trénerovi Thomasovi Tuchelovi jeho kvality pred oznámením nominácie na novembrové reprezentačné zápasy.

„Phil je späť. Je to výnimočný hráč a potrebujeme jeho góly. Dúfam, že dnes urobil prvý krok k tomu, aby ich dával pravidelne,“ povedal kouč Pep Guardiola, ktorý ocenil Fodenovu dôležitosť pre tím.

Haaland bol kapitán „The Citizens“ a ukázal svoju dominanciu, strelil svoj 27. gól za klub a krajinu v tejto sezóne v 17 zápasoch. Dortmund znížil zásluhou Waldemara Antona, no City si udržalo kontrolu a v nadstavenom čase pridal gól Rayan Cherki.

Dortmund utrpel prvú prehru v sezóne po 14 zápasoch a City pokračuje v dominancii tímov z Premier League v Lige majstrov. V Top 12 je všetkých šesť anglických tímov vrátane City, Liverpoolu, Arsenalu, Newcastlu, Tottenhamu a Chelsea.

Guardiola vyzval ostatných útočníkov, aby znížili záťaž Haalanda. Foden, ktorý mal v minulosti problémy s formou, ukazuje známky návratu.

„Učíme sa z ťažkých chvíľ a snažíme sa vrátiť k tomu, čo sme boli,“ povedal. V stredajšom zápase Foden otvoril skóre v 22. minúte, Haaland pridal druhý gól po rýchlej akcii a Foden druhýkrát skóroval po prihrávke Tijjaniho Reijndersa.

Dortmund sa snažil o zvrat, no City si udržalo náskok. Cherki pridal svoj prvý zásah v Lige majstrov po príchode na ihrisko ako náhradník.

