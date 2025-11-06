Foden a Haaland strelili góly pri triumfe Manchestru City nad Dortmundom

Phil Foden strelil dva góly a Erling Haaland pridal ďalší, keď Manchester City v stredu zdolal Borussiu Dortmund 4:1 a posunul sa na štvrté miesto v tabuľke ligovej časti Ligy majstrov 2025/2026.
Chelsea takmer zapadla v „nákupnej taške“, v Azerbajdžane nebola ďaleko od hanby - VIDEO
Fodenove góly prišli v pravý čas a pripomenuli anglickému trénerovi Thomasovi Tuchelovi jeho kvality pred oznámením nominácie na novembrové reprezentačné zápasy.
„Phil je späť. Je to výnimočný hráč a potrebujeme jeho góly. Dúfam, že dnes urobil prvý krok k tomu, aby ich dával pravidelne,“ povedal kouč Pep Guardiola, ktorý ocenil Fodenovu dôležitosť pre tím.
Barca so šťastím vybojovala remízu v Bruggách. Máme svoju DNA, vravel Flick - VIDEO
Haaland bol kapitán „The Citizens“ a ukázal svoju dominanciu, strelil svoj 27. gól za klub a krajinu v tejto sezóne v 17 zápasoch. Dortmund znížil zásluhou Waldemara Antona, no City si udržalo kontrolu a v nadstavenom čase pridal gól Rayan Cherki.
Dortmund utrpel prvú prehru v sezóne po 14 zápasoch a City pokračuje v dominancii tímov z Premier League v Lige majstrov. V Top 12 je všetkých šesť anglických tímov vrátane City, Liverpoolu, Arsenalu, Newcastlu, Tottenhamu a Chelsea.
Paríž Saint-Germain doma podľahol Bayernu Mníchov a prišiel o Dembélého aj Hakimiho
Guardiola vyzval ostatných útočníkov, aby znížili záťaž Haalanda. Foden, ktorý mal v minulosti problémy s formou, ukazuje známky návratu.
„Učíme sa z ťažkých chvíľ a snažíme sa vrátiť k tomu, čo sme boli,“ povedal. V stredajšom zápase Foden otvoril skóre v 22. minúte, Haaland pridal druhý gól po rýchlej akcii a Foden druhýkrát skóroval po prihrávke Tijjaniho Reijndersa.
Liverpoolské nasadenie proti Realu Madrid slávilo úspech. Mac Allister: Zaslúžene sme vyhrali - VIDEO
Dortmund sa snažil o zvrat, no City si udržalo náskok. Cherki pridal svoj prvý zásah v Lige majstrov po príchode na ihrisko ako náhradník.