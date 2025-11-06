Chelsea takmer zapadla v „nákupnej taške“, v Azerbajdžane nebola ďaleko od hanby - VIDEO

Tréner Enzo Maresca z anglického futbalového klubu FC Chelsea kritizoval „hlúpe“ bránenie svojho mužstva v stredajšom zápase Ligy majstrov 2025/2026 na ihrisku azerbajdžanského FK Karabach, ktorý sa skončil nerozhodne 2:2.
Klubový svetový šampión v zápase na Štadióne Tofika Bachramova v Baku prehrával po prvom polčase 1:2 a nakoniec po prestávke zachránil aspoň bod zásahom Alejandra Garnacha.
Hostia z Anglicka viedli po góle Estevaa, no Leandro Andrade vyrovnal a Marko Jankovič neskôr premenil pokutový kop, čím dal domácim nádej na obrovskú senzáciu. Garnacho, bývalý krídelník Manchester United, sa však po prestávke ukázal ako „žolík“ a stanovil konečný výsledok 2:2.
Oba tímy majú po štyroch zápasoch v skupine po sedem bodov a naďalej bojujú o priamy postup do osemfinále. Chelsea, ktorá za posledné tri sezóny minula na posily viac ako 1,5 miliardy libier, mala problémy s bojovným domácim mužstvom, ktorý od roku 2020 investoval necelých sedem miliónov libier.
„Opäť sme inkasovali hlúpe góly, ktorým sme mohli zabrániť. Musíme lepšie brániť v pokutovom území a efektívnejšie útočiť,“ vravel kouč Chelsea Enzo Maresca, ktorého tím pricestoval do Azerbajdžanu až v deň zápasu v skorých ranných hodinách.
Karabach, ktorý pred ôsmimi rokmi dostal zosmiešňujúcu prezývku „nákupná taška“, sa ukazuje ako veľké prekvapenie tejto sezóny Ligy majstrov. Z predchádzajúcich duelov si odniesol výhry nad Benficou Lisabon (3:2) a FC Kodaň (2:0).