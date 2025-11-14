FK Teplice vybudovali silný marketing skoro od nuly. Fanúšikovia privítali rebranding, klub čaká rekonštrukcia štadióna - VIDEO, FOTO

Séria mini konferencií s názvom Overtime.show pokračovala ďalšou časťou. Opäť sa prezentovali tri témy rôznymi účastníkmi.
Medzi nimi sa objavil aj Martin Kovařík ako vedúci marketingového oddelenia vo futbalovom klube z Teplíc s témou Ako vybudovať silný klubový marketing skoro od nuly.
Posúvajú sa
Práve spomínaný hosť si našiel čas exkluzívne pre agentúru SITA. Kovařík z FK Teplice prezradil viac informácií z vnútra klubu a jeho vnímania medzi fanúšikmi či pohľadom do neďalekej budúcnosti.
V tíme pôsobí už 18 rokov a prešiel si viacerými pozíciami. Aktuálne je vedúci marketingového a PR oddelenia, kde bol dlho jediným zamestnancom. Teraz tam sú aj ďalší traja kolegovia na trvalý pracovný pomer a jeden na čiastočný. Marketing je v súčasnej dobe dôležitý aj pre samotné športové celky.
Rebranding loga a celkovo značky vzali priaznivci pozitívne. Ide azda o najhlavnejší športový klub v okolí tohto západočeského mesta v blízkosti hraníc s Nemeckom.
Venovanie sa priaznivcom
Podľa Kovaříka sa treba posúvať v každej oblasti, čo je snaha aj po zmene majiteľa klubu – nielen v marketingu, ale aj športovo.
„Momentálne vnímame veľké limity v infraštruktúre. To sú kroky, ktoré nás čakajú,“ uviedol s tým, že ide aj o nárast návštevnosti na domácich zápasoch aj na sociálnych sieťach.
Prioritou by mali byť aj komunitné akcie či chodenie do škôl. Na to však treba viacero ľudí v sekcii marketingu. „Potom budeme kompletne schopní doručiť fanúšikovi to, čo očakáva.“
Zníži sa kapacita
Sparta Praha je odskočená od zbytku ligy. Kovařík sa aj nimi snaží inšpirovať, ale aj prostredníctvom pracovných workshopov. Česká liga rozbehla projekt na rozvoj marketingových oddelení s pravidelnými školeniami.
Teplice čaká aj rekonštrukcia futbalového štadióna. Paradoxne – kapacita sa bude znižovať z 17 078 sediacich divákov na nejakých približne 14-tisíc. A to najmä, aby doplnili chýbajúce skyboxy. Komfort pre fanúšikov však ostane rovnaký. Jeden z dôvodov je aj to, že samotné mesto má len niečo nad 50-tisíc obyvateľov.
Snom je, aby sa vypredal stánok na každý jeden domáci duel. To však v najbližších rokoch nevidí reálne. Ani v súčasnosti na Slaviu, Spartu či Plzeň nepríde k situácii, že bude plný dom. To by sa však mohlo zmeniť pri zníženej kapacite.
Zahrať si v pohárovej Európe
Športový marketing je dôležitý aj z toho pohľadu, že priaznivci nebudú očakávať len dobré výsledky na ihrisku, ale aj to, čo sa deje v rámci klubu.
„Pokiaľ budete dobre pracovať na marketingovom poli, tak eliminujete vplyv športovej sínusoidy na to, aký veľký bude prepad ľudí na štadióne a ich vzťah ku klubu,“ doplnil Kovařík exkluzívne pre agentúru SITA.
V aktuálnej sezóne bude podstatné vyštverať sa v tabuľke vyššie a hrať pokojné vody v strede tabuľky. V horizonte ôsmich až desiatich rokoch je však cieľ zahrať si v pohárovej Európe. Na to však treba lepšiu infraštruktúru, keďže podmienky UEFA sú neúprosné.
Po 15 kolách sú Teplice na 12. mieste so sedembodovou stratou na priečky zaručujúce súboje o 7.-10. miesto. Inak ich bude čakať boj o udržanie sa v skupine s ďalšími piatimi mužstvami.
Naposledy uhrali remízu na ihrisku Sparty Praha, keď viedli 2:1, no v 76. minúte favorit vyrovnal. Od tohto výsledku sa budú chcieť odraziť už v najbližšom stretnutí na domácej pôde po reprezentačnej prestávke proti predposlednej Ostrave.