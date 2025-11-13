Organizátori predstavili ME 2028, Anglicko odštartuje turnaj zápasom v Manchestri

Anglická futbalová reprezentácia odštartuje svoje účinkovanie na majstrovstvách Európy v roku 2028 zápasom na Etihad Stadium, v domovskom stánku klubu Manchester City. Udeje sa tak v prípade, ak sa priamo kvalifikuje na šampionát.
Na stredajšom slávnostnom predstavení turnaja v Londýne, kde oznámili i rozpis zápasov, organizátori uviedli, že Anglicko začne svoje účinkovanie na európskom šampionáte v Manchesteri. Ostatní spoluorganizátori – Írsko, Škótsko a Wales – budú podľa plánu hrať všetky svoje zápasy v základných skupinách doma.
Ak sa Anglicko priamo kvalifikuje, odohrá prvý zápas na Etihad Stadium a ďalšie dva zápasy základnej skupiny v londýnskom Wembley. V prípade víťazstva v B-skupine bude Anglicko hrať v St James‘ Parku v Newcastli a následne sa môže znova vrátiť do Wembley, ktoré bude hostiť jeden štvrťfinálový zápas, obe semifinále aj finále 9. júla 2028.
Finále o tri hodiny skôr oproti roku 2021
Finále je naplánované na 17:00 miestneho času, čo je o tri hodiny skôr než finále ME 2021 vo Wembley, ktoré sa stalo pamätným aj pre chaotické scény pred štadiónom z dôvodu nelegálneho vstupom fanúšikov.
Ak Anglicko skončí druhé v skupine, čaká ho osemfinálový zápas na liverpoolskom Hill Dickinson Stadium patriacom klubu FC Everton. Prípadné štvrťfinále by Anglicko pri tomto scenári odohralo na Millennium Stadium vo waleskom Cardiffe. Práve tento stánok bude dejiskom úvodného zápasu šampionátu, v ktorom sa predstaví waleská reprezentácia.
Turnaj odohrajú na deviatich štadiónoch v ôsmich mestách. Okrem už spomenutých miest a štadiónov sa duely uskutočnia tiež v birminghamskom Villa Parku, londýnskom Tottenham Hotspur Stadium, v Hampden Parku v škótskom Glasgowe a v Dublin Arena v írskej metropole Dublin.
Organizátori v kvalifikácii
Kvarteto hostiteľov sa zapojí do kvalifikácie, ale dve miestenky budú rezervované pre tých, ktorí nevyhrajú svoju skupinu alebo neskončia ako jeden z ôsmich najlepších tímov na druhom mieste.
Debbie Hewitová, predsedníčka anglickej Futbalovej asociácie a spoločnosti UK and Ireland 2028 Ltd., prisľúbila „najlepšie Euro vôbec“. Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA)Aleksander Čeferin poznamenal, že hostiteľské krajiny, kde futbal vznikol, s radosťou privítajú milióny fanúšikov na legendárnych štadiónoch, ktoré vytvoria pravú atmosféru pre festival emócií, čo je živo zachytené v dizajne podujatia.
Podľa nezávislého hodnotenia vygeneruje turnaj v rokoch 2028 až 2031 socio-ekonomický prínos v odhadovanej výške 3,6 miliardy libier.