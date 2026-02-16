Fínsky freestyle lyžiar Elias Lajunen mal na olympiáde tvrdý pád, niekoľko sekúnd ležal v bezvedomí - VIDEO, FOTO

Odniesť ho musela zdravotná služba.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Elias Lajunen
Na snímke fínsky freestyle lyžiar Elias Lajunen po tvrdom páde na ZOH 2026. Foto: SITA/AP Photo/Lindsey Wasson
Taliansko Freestyle lyžovanie Freestyle lyžovanie z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Počas nedeľnej (15.2.) kvalifikácie disciplíny Big Air vo freestyle lyžovaní na zimných olympijských hrách došlo k hrôzostrašnému pádu fínskeho tínedžera.

Len 18-ročný Elias Lajunen nezvládol svoj prvý skok a niekoľko sekúnd ležal v bezvedomí. Neskôr však zdvihol palec hore, no odniesť ho musela zdravotná služba.

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Freestyle Skiing
APTOPIX Milan Cortina Olympics Freestyle Skiing
Milan Cortina Olympics Freestyle Skiing
7 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Freestyle Skiing

Ide o syna trojnásobného olympijského šampióna a bývalého lyžiara v severskej kombinácii Samppu Lajunena. Elias nezvládol svoju poslednú rotáciu a tvrdo dopadol na chrbát, potom sa prevrátil a skĺzol tvárou nadol po svahu.

Ležal nehybne a následne mu prišli na pomoc záchranári. Lajunen sa neskôr posadil, čo bolo dobré znamenie, no museli ho transportovať do nemocnice.

Pre mladého Fína to bola premiéra na ZOH. Pred disciplínou Big Air ešte súťažil v Slopestyle, kde v kvalifikácii obsadil 18. miesto a do finále sa nedostal.

Fotogaléria k článku:

Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.
Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.
Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.
15 fotografií v galérii
Čínska snoubordistka Liou Ťia jü mala ťažký pád v kvalifikácii pretekov na U rampe na zimnej olympiáde.

Fotogaléria k článku:

Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.
16 fotografií v galérii
Lindsey Vonnová mala na olympiáde v zjazde hrôzostrašný pád.

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Bobsled
APTOPIX Milan Cortina Olympics Curling
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
4 fotografie v galérii
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk