Fínsky freestyle lyžiar Elias Lajunen mal na olympiáde tvrdý pád, niekoľko sekúnd ležal v bezvedomí - VIDEO, FOTO

Počas nedeľnej (15.2.) kvalifikácie disciplíny Big Air vo freestyle lyžovaní na zimných olympijských hrách došlo k hrôzostrašnému pádu fínskeho tínedžera.
Len 18-ročný Elias Lajunen nezvládol svoj prvý skok a niekoľko sekúnd ležal v bezvedomí. Neskôr však zdvihol palec hore, no odniesť ho musela zdravotná služba.
Ide o syna trojnásobného olympijského šampióna a bývalého lyžiara v severskej kombinácii Samppu Lajunena. Elias nezvládol svoju poslednú rotáciu a tvrdo dopadol na chrbát, potom sa prevrátil a skĺzol tvárou nadol po svahu.
Ležal nehybne a následne mu prišli na pomoc záchranári. Lajunen sa neskôr posadil, čo bolo dobré znamenie, no museli ho transportovať do nemocnice.
Elias Lajunen knocked out pic.twitter.com/vrMb4zuifa
— bot (@Bot_barry_) February 15, 2026
Pre mladého Fína to bola premiéra na ZOH. Pred disciplínou Big Air ešte súťažil v Slopestyle, kde v kvalifikácii obsadil 18. miesto a do finále sa nedostal.