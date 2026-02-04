Bude mať Rusko v roku 2026 dostatok peňazí na vojnu? Analytik naznačil, kedy môžu nastať problémy

Podľa Vadyma Denysenka už v Rusku pozorujú krízové javy v niektorých kľúčových odvetviach ekonomiky.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Rusko bude mať počas tohto roka dostatok zdrojov na pokračovanie vojny na Ukrajine, pričom vážnejšie ekonomické problémy by sa v krajine mohli objaviť až od polovice roku 2027. Ako referuje web Espreso TV, povedal to politický analytik Vadym Denysenko.

„Čo sa týka toho, či Rusko má dosť zdrojov na pokračovanie vojny, môžem potvrdiť, že v roku 2026 Rusku určite vystačia prostriedkov na vedenie vojny. Ďalej bude záležať od toho, ako sa bude vyvíjať situácia s cenami ropy,“ povedal expert.

Podľa jeho slov už v Rusku pozorujú krízové javy v niektorých kľúčových odvetviach ekonomiky. „Ak bude cena ropy nízka a nebudú prijaté správne manažérske rozhodnutia ohľadom kurzu dolára, od polovice roku 2027 sa očakáva vážna ekonomická kríza. Ak však cena ropy porastie, bohužiaľ to predĺži život tohto režimu ešte na dlhší čas,“ dodal Denysenko.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
19 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Vadym Denysenko
Okruhy tém: Ruská ekonomika Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk