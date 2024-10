Financovanie športu sa výrazne navýši, Keketiho ministerstvo sľubuje aj viac prostriedkov pre samosprávy (video+foto)

Ministerstvo cestovného ruchu a športu sľubuje výrazné navýšenie financovania športu. Minulý týždeň schválila vláda novelu zákona o športe a novelu zákona o Fonde na podporu športu. Ak prejdú parlamentom, do platnosti vstúpia od 1. januára 2025.

„Oba tieto zákony garantujú výrazné navýšenie financovania do oblasti športu, posúvame sa z úrovne 100 miliónov, ktorá tu bola v posledných rokoch, na úroveň 150 miliónov eur. Celá táto skladba sa posúva hlavne do investícií v oblasti športovej infraštruktúry, a to novelou zákona Fondu na podporu športu, kde dochádza k navýšeniu ročnej garantovanej sumy na 60 miliónov eur,“ povedal v stredu na tlačovej besede minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nom. SNS).

Presné percentuálne vyčíslenie prostriedkov

Ako upresnil, doteraz bolo vo fonde garantovaných 20 miliónov eur, ktoré sa rozdeľovali v rámci výziev. Novela prináša presne percentuálne vyčíslenie toho, koľko z tohto objemu pôjde pre samosprávy, koľko na špeciálnu športovú infraštruktúru, na futbal a hokej. Konkrétne je vyčlenených 9 miliónov eur pre futbal a 6 miliónov eur pre hokej. Zvyšok pôjde pre športové zväzy a kluby a pre regionálne samosprávy.

„Na vláde sme schválili mimoriadne navýšenie prostriedkov pre samosprávy. Verím, že mestá a obce neprestanú investovať do športu a budú podporovať svoje regionálne aktivity. Novelou im vytvárame ďalší produkt, aby investovali do športu,“ dodal Keketi.

Rozvoj športovej infraštruktúry

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan vníma návrhy pozitívne a verí, že tieto peniaze pomôžu rozvoju športovej infraštruktúry.

„Naša infraštruktúra je veľmi zastaralá, bola postavená ešte v inej dobe, desiatky rokov dozadu, a neustále potrebuje opravy. Verím, že z týchto zdrojov budeme vedieť nielen opravovať, ale aj stavať nové, dôležité veci pre rast nášho športu,“ skonštatoval.

Rekonštrukcia štadiónov

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik vyzdvihol, že Slovensko bude v budúcom roku organizovať Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov. Je to podľa neho vďaka tomu, že v predchádzajúcich 10 rokoch sa podarilo zrekonštruovať 23 štadiónov a vznikol aj národný futbalový štadión.

„Dnes sme v rámci infraštruktúry možno už aj pred Českom,“ dodal.