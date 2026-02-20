Finančná správa nakúpi nové laboratórne prístroje za 829-tisíc eur, financované budú z európskych zdrojov

Finančné riaditeľstvo SR uzavrelo verejné obstarávanie na dodávku špecializovaných laboratórnych prístrojov pre colné laboratórium v celkovej hodnote 829-tisíc eur. Zákazku rozdelili na štyri časti a financovanie pôjde z prostriedkov Európskej únie v rámci Fondu pre integrované riadenie hraníc, konkrétne z nástroja na podporu vybavenia na colné kontroly.
Predpokladanú hodnotu celej zákazky stanovili na 827 636 eur bez DPH. Súťaž sa uskutočnila formou verejnej súťaže, pričom jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Obstarávanie bolo elektronické prostredníctvom štátnej platformy a postupovalo sa takzvaným superreverzom, teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti nasledovalo až po zoradení ponúk podľa ceny.
Laboratórne prístroje
Najväčšou položkou bol nákup kombinácie kvapalinového a plynového chromatografu s hmotnostným detektorom, kde úspešná ponuka dosiahla 371 500 eur. Zákazku získala spoločnosť Hermes LabSystems. O túto časť sa uchádzali dvaja záujemcovia.
Finančná správa likviduje milión fliaš nezdaneného alkoholu, podnikla tiež kroky voči bývalému vedeniu – VIDEO
FTIR mikroskop s imaging detektorom dodá česká spoločnosť Optik Instruments za 279 300 eur. V tomto prípade prišla iba jedna ponuka, pričom uchádzač bol registrovaný v inom členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
Energodisperzný röntgenfluorescenčný spektrometer dodá firma SPECTRO APS z Martina za 140-tisíc eur. V tejto časti boli dve ponuky, z ktorých jednu vyhodnotili ako neprípustnú. Automatický destilačný prístroj na skúšku ropných produktov zabezpečí spoločnosť ROFA Slovensko za 38 200 eur, pričom v tejto časti bola len jediná ponuka.
Uspeli mikropodniky
Z výsledkov vyplýva, že vo všetkých štyroch častiach uspeli mikropodniky alebo stredný podnik a zákazky sa pridelili bez využitia subdodávateľov. Celková vysúťažená cena mierne presiahla pôvodne predpokladanú hodnotu, rozdiel však predstavuje len približne 1 400 eur, čo naznačuje, že cenové ponuky sa pohybovali veľmi blízko odhadovanej úrovne.
Policajti a colníci vykonali spoločnú akciu Návrhárka, vyšetrujú daňový podvod za takmer 675-tisíc eur
Zmluvy podpísali na prelome januára a februára. Projekt je súčasťou širšej obnovy prístrojového vybavenia colného laboratória s cieľom zabezpečiť kontinuitu odborných činností pri kontrole tovarov na hraniciach. Keďže ide o obstarávanie financované z európskych zdrojov, zákazka podliehala aj pravidlám Dohody o vládnom obstarávaní.