Finančná správa likviduje milión fliaš nezdaneného alkoholu, podnikla tiež kroky voči bývalému vedeniu – VIDEO

Colníci likvidujú milión fliaš nezdaneného alkoholu. Od rána zasahujú v priestoroch daňového skladu a v spoločnosti na výrobu liehu v Šamoríne. Informovala o tom Finančná správa SR. Ako spresnila, colníci v najbližších dňoch zlikvidujú alkohol, ktorý prepadol v prospech štátu. Škoda, ktorý vznikla štátu na spotrebnej dani, sa vyšplhala nad milión eur.
„Tieto alkoholické nápoje boli správcom dane zabezpečené z dôvodu, že daňový subjekt závažným spôsobom porušil zákon v oblasti spotrebných daní,“ vysvetlila Finančná správa SR s tým, že bývalé vedenie finančnej správy v tomto prípade nekonalo.
„Procesy smerujúce k likvidácií tohto rekordného množstva alkoholu boli zo strany bývalého vedenia zámerne pozdržiavané,“ skonštatovali colníci. Finančná správa preto podnikla právne kroky, keďže sa domnieva, že bývalé vedenie v tejto veci úmyselne nekonalo.
Súčasné vedenie finančnej správy po zistení skutkového stavu v roku 2024 podniklo kroky na likvidáciu zadržaného liehu. Dnešným dňom (6. 2.) sú ukončené a alkohol tak môže byť zlikvidovaný. Finančná správa spresnila, že ide o takmer 176 655 litrov liehu v spotrebiteľskom balení v počte kusov 980 954.
Ďalej ide o medziprodukt v objeme 32 226 litrov v IBC nádržiach a tiež maceráty, arómy a extrakty v objeme 65 079 kilogramov a 1 039 litrov v plastových kanistroch a nerezových tankoch. Štátu, ktorý musel zaplatiť likvidáciu, vznikla škoda 184-tisíc eur.