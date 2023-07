Filmová Barbie prišla do kín vo veľkom štýle!

So slovným spojením „najočakávanejší film roka“ sa často narába bez rozmyslu, ak ho však použijeme v súvislosti s komédiou Barbie, zrejme nebudeme ďaleko od pravdy. Už prvé zábery a fotografie z filmu spôsobili ošiaľ a zvedavosť publika rástla. Dnes snímka o najznámejšej bábike sveta vstupuje do slovenských kín, má však už za sebou slávnostnú premiéru v Bratislave aj sériu predpremiérových premietaní vo vybraných kinách. Len na týchto 18 predpremiérových premietaniach ju videlo neuveriteľných 3135 diváčok a divákov! A to ju ten skutočný nápor čaká až cez víkend…

Hlavnou hrdinkou filmu je klasická Barbie, všeobecne obľúbená, bezstarostná a považovaná vo svojom svete za dokonalú. Keď sa jej stane viacero nečakaných udalostí – klesnú jej päty na zem a začne mať myšlienky o smrti, jej život naberie nový smer. Aby zistila, čo to znamená a ako môže stav zmeniť na ten pôvodný, rozhodne sa vydať do sveta ľudí. Spoločnosť jej neplánovane robí aj frajer Ken a pre oboch to bude výlet, ktorý ich navždy zmení.

Foto: Continental Film

Slávnostnú premiéru pestrofarebného filmu si v stredu 18. júla nenechalo ujsť viacero známych tvárí. Nechýbali medzi nimi herečky Zuzana Vačková, Martina Zábranská, speváčky Ronie, Mamba či Veronika Strapková, bratislavský župan Juraj Droba, playmate Eva Cifrová alebo moderátorské esá Andrej Bičan a Nora Krchňáková. Film si vychutnalo aj množstvo influenceriek a influencerov, v drvivej väčšine prípadov štýlovo oblečených do ružovej farby či typicky „barbieovského outfitu“.

Z naplnených sál slávnostnej premiéry sa po premietaní ozýval aj potlesk a zdá sa, že Barbie svoje publikum má snímka čím očariť. Pri vychádzaní z kina odznievali pochvalné slová najmä smerom k posolstvu filmu, k skvelým hereckým výkonom, ale aj k prepracovanej vizuálnej stránke. A čo vy? Máte už program na horúci víkend, alebo sa prídete schladiť do svojho kina na nový filmový kult, ktorý sa zrodil? Barbie do všetkých slovenských kín prináša distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer filmu:

