Film Nikdy nehovor nikdy prekonal hranicu 300 tisíc divákov

Film režiséra Braňa Mišíka, ktorý prišiel do kín 3. augusta, už počas prvého premietacieho víkendu vypredal kiná a s návštevnosťou 39 504 dosiahol zo slovenských filmov najlepší otvárací víkend v tomto roku. Novinka od producentov kinohitov Všetko alebo nič, Príliš osobná známosť či V lete ti poviem, ako sa mám dokázala počas premiérového víkendu dokonca rovnocenne konkurovať aj silnej hollywoodskej produkcii a stala sa tak jednotkou v kinách.

Po uplynulom víkende vzťahová komédia Nikdy nehovor nikdy prekonala hranicu 300 tisíc divákov, pričom na Slovensku ju zatiaľ videlo 140 261 divákov a v Českej republike 160 258 divákov. V celkových výsledkoch za obidve krajiny predbehla aj filmy ako Známi neznámi (dokopy 265 000 divákov na Slovensku aj v Česku), Šťastný nový rok 2: Dobro došli (celkovo 283 000 divákov), Striedavka (takmer 246 000 divákov) či Želanie k narodeninám (viac ako 260 000 divákov za obidve krajiny).

„Veľmi ma teší, že aj niekoľko týždňov po premiére si diváci stále prichádzajú pozrieť náš film. Moje veľké poďakovanie patrí nielen im, ale aj celému tímu, ktorý na filme pracoval,“ hovorí režisér filmu Braňo Mišík.

„Neskutočne si vážim podporu všetkých ľudí, ktorí si kúpili vstupenku na náš film:-). A ďakujem aj všetkým, ktorí si dali námahu a napísali nám aj svoj názor na film… a v neposlednom rade veľké ďakujem patrí všetkým ľuďom, ktorí boli pri filme od jeho vývoja až do uvedenia do kina,“ povedala producentka filmu Oľga Núñezová zo spoločnosti NUNEZ NFE.

Radosť z návštevnosti v kinách neskrývali ani hlavní hereckí predstavitelia – Tereza Kostková a Tomáš Maštalír.

Foto: Bontonfilm

„Ten počet divákov je krásny, ale samo o sebe by to množstvo neznamenalo toľko, ako skutočnosť, že sa ľuďom film páči, čo nám dávajú vedieť napríklad na sociálnych sieťach. Dokonca si ho niektorí išli pozrieť aj viackrát. To tomu číslu dáva ešte väčšiu hodnotu a ja si to veľmi vážim,“ povedala Tereza Kostková. A Tomáš Maštalír dodal: „Taký počet divákov vždy poteší. Asi to teda malo zmysel:).“

Foto: Bontonfilm

Film Nikdy nehovor nikdy od režiséra Braňa Mišíka (Klamstvo, Priznanie, Hniezdo) je dôkazom toho, že všetko zlé môže byť aj na niečo dobré. Hlavných hrdinov Naďu (Tereza Kostková) a Petra (Tomáš Maštalír) stretávame v čase rozpadu ich manželstiev. Petrov vzťah s manželkou Lenkou (Lenka Krobotová) ochladol dlhým odlúčením pre jej prácu na misiách v Afrike. Nadin manžel Viktor (Marek Majeský) sa pre zmenu opäť raz „zamiloval“ do mladšej ženy. Nevinná zrážka áut Nade a Petra má za následok, že začnú na seba narážať aj v bežnom živote.

V ďalších úlohách sa predstavia Ondřej Sokol, Hana Holišová, Jana Kovalčiková, Lucia Siposová, Juraj Hrčka, Štefan Martinovič, Juraj „Šoko“ Tabaček, Branislav Bystriansky, Dominika Mirgová, ako aj detské herecké talenty. Titulnú pieseň k filmu s názvom Všetko sa môže stať naspieval Paľo Habera.

Film Nikdy nehovor nikdy vznikol v produkcii spoločností NUNEZ NFE, TRINITY PICTURES a JOY DEPARTMENT. Distribútorom je spoločnosť BONTONFILM.

Foto: Bontonfilm

Informačný servis