Filipovi Sulíkovi „preplo“ až neskôr, predtým to bol zlatý človek, hovorí poslankyňa Bittó Cigániková – VIDEO

Rozhodnutie predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga odstaviť zakladateľa strany Richarda Sulíka bolo zlé. V rozhovore pre SITA to hovorí poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková, ktorej na rozhodnutí nepostaviť Richarda Sulíka už na žiadnu kandidátku strany, prekáža „úplne všetko“.
„Vadí mi spôsob, vadia mi dôsledky a vadí mi to, čo sa tvári, že je príčina. Spôsob, že sa to dozvie cez média, bez toho, aby to s ním bolo konzultované – od človeka, ktorému otvoril dvere a dal životnú šancu. To sa nerobí,“ uviedla Cigániková.
Gröhling politicky odstavil svojho predchodcu a zakladateľa strany Richarda Sulíka, ktorý viedol SaS 15 rokov. Okrem iného súčasný šéf liberálov Sulíkovi vyčíta, že sa nedokázal dištancovať od opakovaných vulgárnych a nenávistných prejavov svojho syna Filipa Sulíka, ktorý urážal ženy, menšiny, voličov SaS aj Gröhlinga. Povedal tiež, že SaS sa posunula, a ak chce ďalej rásť, musí sa od svojho zakladateľa odstrihnúť, a veľkí politici by mali vedieť, kedy majú odísť. Jana Bittó Cigániková je jediná, ktorá s tým verejne vyjadrila nesúhlas a Sulíka sa zastala.
Sulík na konci kandidátky?
Na margo Filipa Sulíka poslankyňa povedala, že s ním síce nesúhlasí, ale „snáď nežijeme v krajine, kde kádrujete ľudí podľa ich 30-ročných detí, ktoré žijú už dlhé roky samé“.
Kým bol Filip (Sulík, pozn. red.) v bližšom kontakte s Rišom (Richard Sulík, pozn. red.), tak bol normálny, až potom mu preplo. Tak teraz to akože ideme vyčítať tomu Rišovi? A nehovoriac o tom, že žijeme v krajine, kde proste konflikt a útok majú pozornosť, a to je možno dôvod, prečo napríklad 30-ročný človek sa možno takto rozhodol. Ja som ho poznala aj roky predtým, to bol jeden zlatý človek. Dneska proste vystupuje inak.
Momentálne sa podľa Bittó Cigánikovej snažia interne v strane vyriešiť Gröhlingove „zbrklé rozhodnutie“. „Ja by som bola veľmi rada, ak by sme mohli zostať, ak by Richard mohol kandidovať napríklad na konci kandidátky, ja kľudne budem kandidovať s ním na konci. Chcem mu dať tú podporu a hovorím to na rovinu, že záleží na tom, ako sa on rozhodne. Teraz to interne riešime. Ak to nevyriešime, tak sa to verejnosť dozvie,“ uviedla s tým, že zatiaľ v SaS zostáva.
Nepriateľ vo vlastnej strane
Bittó Cigániková dodala, že predseda strany mohol dať Sulíka aspoň na koniec kandidátky, ale nemal ho z nej vyhadzovať. Podľa jej slov človek buď má, alebo nemá chrbtovú kosť. „Mňa to proste ľudsky nepustí, že človek, ktorý nám otvoril dvere, ktorý sa nás zastával, keď my sme mali kauzy – ja som napríklad urobila blog s tými nohavičkami na lýtkach – a v živote nepovedal, tak teraz ju vyhodíme z kandidátky,“ poukázala poslankyňa.
Zároveň pripomenula, že Gröhling mal ako minister školstva kauzu okolo svojej diplomovky a Sulík ho nevyhodil. „Bol to problém? Bol. Odláka to nejakých vodičom? Odláka. Ale sorry, každý máme chyby. Nehľadajme dokonalosť, každý máme niečo, ale nemôže to fungovať tak, že takýmto spôsobom toho človeka vyhodím,“ povedala.
Podľa nej nie Richard Sulík potrebuje kandidovať, ale Slovensko potrebuje Sulíka, ktorý „dokázal viesť ministerstvo hospodárstva v pluse, doniesť rovnú daň. Ten chlap je proste ekonomicky naozaj veľmi šikovný. My takýchto ľudí potrebujeme, aby viedli krajinu,“ myslí si Bittó Cigániková a podotkla, že jej osobne to vadí viac ako samotnému Sulíkovi, ktorý sa nad tým „až tak moc nerozčuľuje“.
Bittó Cigániková poukázala tiež na to, že zo SaS sa pod vedením Branislava Gröhlinga stala viac stredová strana a za Sulíkovej éry by poslanci za SaS hlasovali v parlament v niektorých prípadoch inak. „Ja som nepriateľom vo svojej vlastnej strane s tými istými názormi ako predtým. To znamená, že tá strana sa posunula. Všetci teraz hovoria, že ja som čudná,“ dodala.