Bittó Cigániková: V Ústave zakazujeme využívať medicínsky pokrok - ROZHOVOR

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) chce, aby ľudia mohli v tejto krajine žiť slobodne, ale novela Ústavy SR ide podľa jej slov presne opačným smerom.
„Vykašlime sa na muža, ženu, na genitálie v Ústave, my sme proste fakt fascinujúca krajina. Dobre, ja som chcela do Ústavy napríklad navrhnúť, že Zem je geoid, lebo to je tvar najviac podobný gule a nikto mi to nepodpísal, že Ústava nie je na srandu. A ja som si myslela, že je, keď som tam videla ‚pipinky a pipikov‘,“ uviedla v rozhovore pre SITA.
Nikto sa na svete podľa poslankyne parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) v živote nespochybňoval, že existujú dve pohlavia. „To, o čom sa bavíme, to je rod a to je iné ako pohlavie. Pohlavie je biologická záležitosť a rod je to, ako sa ten človek cíti a nie vždy je to v zhode s tým biologickým pohlavím, ale to sa v Ústave nerieši,“ doplnila.
Gašpar: Blaha si symbolicky otvoril šampus a oslavoval, keď nás vylúčili z PES - ROZHOVOR
Ale osobne ju hnevá zákaz surogátneho materstva. „My sme podľa mňa takto za opicami, že aj koniec sveta som príde o 20 rokov neskôr. Mňa fascinuje, že medicína ide dopredu, vek dožitia sa posúva, dnes ženy, keď majú dieťa aj po 50-tke, ten vek dožitia je tak dlhý, že žijú dlhšie s tým dieťaťom, ako kedysi, keď ho mali v dvadsiatke. Čiže ten vek vás pustí, medicína vás pustí k tomu, aby keď napríklad máte aj onkologický problém, vy si viete dať zmraziť vajíčka, zoberú tej žene maternicu a ona už nemôže mať deti, ale má odložené vajíčka. Ten otec môže teda dodať spermiu, viete, dnešná veda to vie urobiť, že sa to proste spojí, že to napríklad jej sestra, jej rodina, čo je vo svete bežná prax, vynosí to dieťatko, a majú normálne svoje vlastné dieťa milované, vytúžené. Tak my prosím vás, vysvetlite komu toto akože prekáža,“ skonštatovala.
Priblížila aj vlastný prípad. „Ja mám manžela, ktorý teda si myslí, že nechce deti, ja si myslím, že o 10 rokov si spomenie, že vlastne ich chce, lebo to veď tak s vami chlapmi je, vy ste trochu oneskorení oproti nám. Ale veď dobre, však nech si užíva život, však dnes sú aj takí, a ja ho aj chápem, čo mu tam bude nejaké dieťa teraz revať za ušami, keď si môže cez víkendy namiesto toho na žúrky chodiť, ale o 10 rokov, keď on si povie, že už by som aj chcel, tak ja už budem vlastne biologicky stará na to, aby som tie deti mala. Ja si dnes dám zmraziť vajíčka. A keď v budúcnosti môj manžel by chcel dieťa, tak ja napríklad by som do tohto kľudne išla. Prvá, ktorú by som poprosila, by bola moja sestra, keď ja už nemôžem, ale potom je už na debatu, či by takéto niečo pre mňa spravila. Podstata je, že my vlastne v Ústave zakážeme využívať medicínsky pokrok,“ uviedla Bittó Cigániková.
Ďalším prípadom je podľa je slov interrupčná tabletka. „Celý svet to už využíva a my si posielame ženy pod nôž a keď sa kukáte na tých politikov, ktorí to presadzujú, že šibe vám, však preboha živého, veď, tie ženy riskujú svoje zdravie, svoje budúce deti. Existuje tabletka a vy ich posielate pod nôž. Oni vám povedia, že no…, lebo to…, akože ona sa tak nemala rozhodnúť,“ povedala.
Jana Bittó Cigániková okrem iného hovorila aj o:
- zlej situácii v zdravotníctve
- výstavbe novej nemocnice v Bratislave
- tom, prečo tak vehementne obhajuje Richarda Sulíka
- tom, aká je situácia teraz v strane SaS