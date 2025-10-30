Europoslankyňa Beňová: Ja osobne nie som proti surogátnemu materstvu a môže sa za to aj platiť - ROZHOVOR

Surogátne alebo náhradné materstvo je riešením pre napríklad ťažké zdravotné prípady, skonštatovala v rozhovore pre SITA poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer-SD Monika Beňová na margo schválenej novely Ústavy SR, kde je to zakázané. „Ja nemám absolútne problém ani s tým, že je to normálne finančne ohodnotené,“ hovorí.
Ako doplnila, surogácia znamená, že vy deväť mesiacov niekomu vynosíte jeho dieťatko, ste v komplikovanejšej, aj ekonomickej, situácii. „Veď sa netvárme, že tehotenstvo je jednoduché a ten pár, ak už chce mať to dieťatko, tak chce, aby tá mamička žila v nejakom bezpečnom prostredí,“ uviedla Beňová v Štúdiu SITA.
Europoslankyňa za Smer-SD v rozhovore tiež priznala, že podporovala LGBTI komunitu. „Ja som stála na pódiách na dúhových pochodoch v čase, keď to naozaj nebolo módou a populárne, keď mnohí politici, ktorí dnes v Progresívnom Slovensku (PS) sa tvária, že odpadávajú, keď sa niečo na túto tému povie z iného tábora, tak vtedy ani nešli okolo toho námestia, keď ja som tam stála ešte s rakúskou kolegyňou a s dúhovou vlajkou a som presvedčená, že vtedy naozaj tej komunite, alebo tím ľuďom, ktorí vtedy reprezentovali LGBTI komunitu, naozaj išlo o to, aby mali, povedzme, zabezpečené rovnaké práva z pohľadu, povedzme, občianskeho zákonníka a tak ďalej,“ povedala.
Je však podľa nej na zamyslenie, kam sa to za zhruba 15 rokov posunulo. „Veď ja mám známych, ktorí sú stále súčasťou tejto komunity, my komunikujeme spolu a oni samotní niekedy rozmýšľajú, že preboha, kam sa to táto téma dostala, ako to dnes vyzerá,“ doplnila s tým, že bagatelizujeme to, že na pochody za práva gejov či lesieb, chodia ľudia prezlečení za rôzne zvieratká. „Potom si prečítam v jednom slovenskom denníku, nebudem ho menovať, rozhovor s nejakou pani, ktorá povie, že ale to je nejaký pupi, neviem čo, a to je vlastne také milučké. Viete, ja mám pocit, že niekedy si neuvedomujeme, aký presah to môže mať na vývoj mladých ľudí,“ hovorí ďalej Beňová.
Na konštatovanie, že v roku 2008 nemala problém, aby si homosexuáli adoptovali deti, uviedla, že za ten čas prešla nejakými skúsenosťami. „Neviem si v dnešnej dobe a potom, čím som si prešla, predstaviť, že by primárne mali byť takéto páry tými, ktorí si môžu adoptovať deti a preto som dnes presvedčená o tom, že dieťa má mať rodičov mamu a oca,“ povedala.
Priblížila, že mala možnosť spoznať niektoré páry a podľa vlastných slov nechce, aby to vyznelo negatívne a nechce ani ostrakizovať túto komunitu celkovo, ale vidí, akými komplikovanými psychologickými problémami si títo ľudia prechádzajú. „Nemôžem povedať, že je to jeden, ani nemôžem povedať, že je to menšina z tých, ktorých ja osobne poznám, skôr, menšinu z tých, ktorých ja osobne poznám, tvoria ľudia, ktorí nemajú psychické problémy,“ doplnila.
Europoslankyňa Monika Beňová hovorila aj o tom:
- aký je význam Európskeho parlamentu
- ako hodnotí niektoré pozorovacie misie EP, ktoré boli na Slovensku
- čo pre ňu znamená vylúčenie strany Smer-SD z PES
- aký je jej názor na Green Deal