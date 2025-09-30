Krajčí ohlásil koniec v Hnutí Slovensko, chce vyvodiť zodpovednosť za hlasovanie za novelu ústavy

Marek Krajčí povedal, že sa stotožňuje s hodnotami, ktoré sa do ústavy zakotvili, a plne za nimi stojí.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Marek Krajčí
Bývalý minister zdravotníctva a súčasný poslanec za hnutie Slovensko Marek Krajčí. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Poslanec Marek Krajčí chce vyvodiť zodpovednosť a požiada o ukončenie členstva v poslaneckom klube Hnutia Slovensko, a Za ľudí. Urobiť tak chce už v utorok a súčasne požiada aj o ukončenie členstva v Hnutí Slovensko.

Šok z toho, ako hlasoval

Krajčí by tak pôsobil už len ako nezaradený poslanec. „Robím to s veľmi ťažkým srdcom, naše hnutie som mal rád, považujem ho za autentické protikorupčné hnutie a kolegov, s ktorými som pracoval doteraz si nesmierne vážim a mám ich ľudsky rád,“ povedal.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia je to, že spoločne s poslancom Rastislavom Krátkym (Hnutie Slovensko) hlasovali za novelu ústavy, aj keď občanom a voličom tvrdili opak.

Krajčí povedal, že sa stotožňuje s hodnotami, ktoré sa do ústavy zakotvili, a plne za nimi stojí. Uznal však, že spôsobom, akým to spravil, a to na poslednú chvíľu, nebol v poriadku. „Je mi veľmi ľúto všetkých občanov, ktorí počuli nejaké naše vyjadrenie deň predtým, a potom boli v šoku z toho, čo sa udialo, a že som hlasoval inak,“ dodal Krajčí.

Sloboda hlasovania v hnutí

Vysvetlil, že vždy bojoval za to, aby takáto ústava mohla byť schválená, no chcel, aby ju predkladalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Potom však prišla tlačová beseda Roberta Fica a Krajčí si uvedomil, že táto šanca je na zmenu ústavy pravdepodobne posledná.

„A to spôsobilo veľké pnutie v mojom svedomí,“ dodal Krajčí s tým, že napokon s poslancom Rastislavom Krátkym dospeli krátko pred hlasovaním k záveru, že inak to urobiť skrátka nemôžu, a že si chcú v tejto veci zachovať čisté svedomie a hlasovať tak, ako im ústava prikazuje – v súlade s vedomím a svedomím.

„Urobil som to aj preto tak, lebo som vedel, že v našom hnutí je sloboda a vedel som, že toto rozhodnutie bude veľmi neštandardné, ale opakovane som počúval Igora Matoviča, ktorý hovoril, že hlasujeme vždy slobodne, a preto som to aj urobil,“ vysvetli Krajčí.

Priznal, že to dal lídrovi hnutia vedieť na poslednú chvíľu a vyzdvihol súčasne jeho reakciu. Správu si prečítal, no nezareagoval na ňu, čím poslancom dal slobodu hlasovania a dal tak najavo, že si slobodu hlasovania ctí. Krajčí súčasne upozornil, že hlasoval slobodne podľa svojho svedomia, nebol nikým ovplyvňovaný, a že všetky ostatné teórie, ktoré sa šíria mediálnym priestorom, sú fámy.

Viac k osobe: Igor MatovičMarek KrajčíRastislav KrátkyRobert Fico
Firmy a inštitúcie: KDH Kresťanskodemokratické hnutieKresťanská úniaMatovičovo hnutie SlovenskoZa ľudí
Okruhy tém: Novela Ústavy SR Poslanec parlamentu Poslanecký klub

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk