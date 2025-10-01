Vašečka opúšťa poslanecký klub Hnutia Slovensko, pôsobiť bude ako nezaradený poslanec

Poslanec Kresťanskej únie (KÚ)Richard Vašečka opúšťa poslanecký klub Hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ. Avizoval to na tlačovej besede niekoľko dní po hlasovaní o novelizácii Ústavy SR. Uviedol, že bude pôsobiť v parlamente ako nezaradený poslanec. Zdôraznil, že z klubu hnutia neodchádza nepriateľsky.
Ako Vašečka ozrejmil, mali veľmi úprimný rozhovor s predsedom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom, aj predsedom spoločného klubu. Podotkol, že je lídrovi obyčajných ľudí vďačný za to, že dal priestor ľuďom, ktorí pomohli podporiť aj túto novelu ústavy.
Spomienka na Annu Záborskú
Poslanec pripomenul, že spolu so zosnulou poslankyňou Annou Záborskou z KÚ novelizáciu ústavy podporovali. K rozhodnutiu strany, že jej poslanec bude v Národnej rade (NR) SR pôsobiť samostatne, pristúpili podľa vyjadrenia KÚ po vylúčení poslanca Rastislava Krátkeho z Hnutia Slovensko aj so spoločného poslaneckého klubu, a výzve na odchod Mareka Krajčího.
Ide o dvojicu poslancov, ktorá napokon prekvapivo dodala dva hlasy na podporu novelizácie ústavy, ktoré rozhodli o jej prijatí. Samotné Hnutie Slovensko pritom opakovane deklarovalo, že zmeny ústavy nepodporí, pokiaľ ich bude predkladať KDH. „Čo nás prekvapilo a zaskočilo je to, že po tom náhlom hlasovaní a rozhodnutí Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho nastal taký výbuch okolo ich rozhodnutia,“ vravel Vašečka.
Politické filozofie sa rozchádzajú
Dodal, že rozumejú týmto krokom a argumentom, čo podľa neho ale neprekrýva výsledok, ktorým je novelizácia ústavy. Hnutie Slovensko sa ale rozhodlo vylúčiť Krátkeho z klubu i hnutia, s čím samotný Vašečka nesúhlasil. Rovnako nesúhlasí ani s tým, že Krajčí bol vyzvaný na odchod z klubu a hnutia (Krajčí v utorok 30. septembra ohlásil, že požiada o ukončenie členstva v klube aj samotnom hnutí – pozn. SITA). „Keď to pre nich bolo také silné, vidíme, že naše politické filozofie sa rozchádzajú,“ podotkol.
„My v Kresťanskej únii sme presvedčení, že kresťansko-konzervatívne politické sily majú predstavovať v slovenskej politike samostatný a sebavedomý politický prúd. Nemáme byť politickým prílepkom ani Smeru ani Progresívneho Slovenska. Prijatie novely ústavy bolo silným signálom, že môžeme byť opozičnou politickou silou, a súčasne vieme presadzovať vlastný program – nie program progresívcov. Na tomto chceme stavať,“ uvádza KÚ.
Novela ústavy ako úspech konzervatívcov
Strana považuje prijatie novely ústavy za dobrú vec a je hrdá na jej podporu. „Teší nás, že v novele sú zapracované aj pripomienky Kresťanskej únie. Presadenie novely ústavy považujeme za veľký úspech kresťanskej a konzervatívnej politiky,“ doplnila KÚ. Hnutiu Slovensko sa Kresťanská únia poďakovala za doterajšiu spoluprácu, rešpektuje, že na situáciu okolo prijatia novely ústavy majú matovičovci iný názor.
KÚ kandidovala s Hnutím Slovensko (vtedy hnutie OĽaNO) a stranou Za ľudí v rámci volebnej koalície v parlamentných voľbách v roku 2023. Stranu zastupovali v parlamente pôvodne dvaja členovia, a to Richard Vašečka a Anna Záborská. Vašečka ostal po smrti Záborskej v auguste tohto roka jediným zástupcom KÚ v NR SR.