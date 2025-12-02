Ficovi sa nepáči podmieňovanie eurofondov dodržiavaním princípov právneho štátu, má výhrady aj k dotáciám – VIDEO

Premiérovi Robertovi Ficovi sa nepáči, že Európska komisia navrhuje v súvislosti s pripravovaným rozpočtom Európskej únie na roky 2028 až 2034 schváliť tzv. kondicionalitu.
„To znamená, že krajina bude môcť čerpať fondy za predpokladu, že nebudú v súvislosti s touto krajinou otvárané otázky právneho štátu alebo základných práv, ktoré sú regulované príslušnou chartou. Tu máme trošku obavy. Musím povedať, že by som bol veľmi nerád, keby sa z tejto kondicionality stalo to, že sa budú môcť brať peniaze štátom za to, že má niekto iný názor na otázky právneho štátu alebo ľudských práv,“ uviedol v utorok Fico po stretnutí s eurokomisárom pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu Piotrom Serafinom.
Historicky najvyšší rozpočet EÚ
Téma kondicionality preto bude podľa neho predmetom veľkej diskusie. Fico sa k téme chystá vystúpiť na decembrovom samite EÚ, ktorý sa bude venovať rozpočtu. Stretnutie lídrov Únie je naplánované na 18. a 19. decembra.
Európska komisia predložila návrh rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034 v celkovej výške dva bilióny eur, čo je 2 000 miliárd eur. Je to historicky najvyšší rozpočet EÚ. Pre Slovensko je navrhovaný objem peňazí na úrovni takmer 20 miliárd eur, čo je viac, ako bolo pre roky 2021 až 2027.
V návrhu rozpočtu sú podľa Fica viaceré novinky, ktoré však môžu u niektorých členských štátov naraziť. „Vláda SR víta, že došlo k navýšeniu celkovej sumy rozpočtu EÚ na sumu takmer dva bilióny eur. Máme však určité výhrady, ktoré sa týkajú politiky kohézie a zmenšovania regionálnych rozdielov. Je to politika, ktorá je veľmi dôležitá pre EÚ, pretože zmyslom členstva v EÚ je aj to, aby sa postupne odstraňovali rozdiely, ktoré sú medzi jednotlivými krajinami. Komisia tu navrhuje menej peňazí,“ poukázal Fico.
Predpokladá, že Slovensko nebude v tejto snahe osamotené. „Je tu skupina Priateľov kohézie, ktorá bude spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby odstraňovanie rozdielov nebolo hlavným porazeným pri schvaľovaní rozpočtu,“ poznamenal.
Výhrady vlády
Vláda má podľa jeho slov výhrady aj k oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože nie je dobre nastavená pre štáty, ktorých poľnohospodárstvo stojí na veľkých farmách. „Nemôžeme byť trestaní za to, že štruktúra slovenského poľnohospodárstva je nastavená tak ako je,“ zdôraznil premiér.
Podľa svojich slov chápe, že Európska komisia chce nájsť peniaze aj na obranu, pre Ukrajinu a na podporu konkurencieschopnosti EÚ. „Toto všetko vítame, ale nemôže to byť na úkor politiky kohézie a spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ povedal.
Dodal, že slovenská vláda odmieta mariť mierové plány v súvislosti s Ukrajinou tým, že by sa zúčastnila na urýchlenej konfiškácii zmrazených ruských aktív. „Vláda SR potvrdzuje, že ak vznikne mierová dohoda, tieto peniaze sa môžu použiť na rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny,“ doplnil.