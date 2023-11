Ficova vláda uplatnila právnu úpravu v ústave, ktorú poslanci Smeru sami označili za neústavnú

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) uplatnila právnu úpravu v Ústave SR z roku 2020, ktorú poslanci strany Smer-SD vrátane súčasného ministra spravodlivosti Roberta Suska (Smer-SD) označili za neústavnú. Ide o úpravu, podľa ktorej možno členov súdnej rady kedykoľvek odvolať.

Nemožno zamieňať so svojvoľným odvolaním

Bývalí členovia Súdnej rady SR o tom informovali s tým, že možnosť kedykoľvek odvolať členov súdnej rady nemožno zamieňať s možnosťou odvolať ich svojvoľne, bez konkrétnych dôvodov.

„Keďže vláda nás odvolala svojvoľne, rozhodli sme sa domáhať svojich práv podaním sťažnosti na Ústavnom súde SR,“ vyhlásili bývalí členovia súdnej rady Ľudovít Bradáč a Katarína Javorčíková.

Ako bývalí členovia Súdnej rady SR spresnili, zo strany viacerých politikov zo Smeru, niektorých členiek súdnej rady, Združenia sudcov Slovenska a právnika Tomáša Ľalíka boli kritizovaní za nečinnosť voči danej právnej úprave.

Súdna rada navrhla znenie

„Osobitne je kritizovaný aj predseda súdnej rady Ján Mazák, že nevyužil svoje oprávnenie domáhať sa vyslovenia nesúladu tejto právnej úpravy s ústavou na ústavnom súde,“ doplnili Bradáč a Javorčíková a vysvetlili, že táto kritika je nepravdivá, pretože v roku 2020 v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnila súdna rada zásadnú pripomienku.

Znenie ktoré navrhla hovorilo o tom, že členov súdnej rady možno odvolať (nie kedykoľvek) s tým, aby podrobnosti o voľbe a odvolávaní, vrátane dôvodov odvolania predsedu Súdnej rady SR, podpredsedu Súdnej rady SR a členov Súdnej rady SR ustanovil zákon o súdnej rade.

V odôvodnení tejto pripomienky sa tiež uvádza, že zákon by mal v znení reflektovať na to, že musí existovať dôvod na odvolanie člena súdnej rady, keďže malo byť garantované právo vedieť dôvody odvolania a tiež by mala byť možnosť sa k nemu vyjadriť. Týmto dôvodom môže byť napríklad strana dôvery voči členovi zo strany subjektu, ktorý ho nominoval.

Parlament neprihliadol na pripomienky

Bývalí členovia súdnej rady ďalej vysvetlili, že uvedenú pripomienku podporila aj sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu, parlament však pri schvaľovaní návrhu novely ústavy na uplatnené pripomienky neprihliadol a ústavným zákonom schválili vládny návrh znenia novely ústavy o možnosti kedykoľvek členov súdnej rady odvolať.

„Súčasťou ústavy sa stalo aj ustanovenie, ktorým sa ústavnému súdu odňala možnosť preskúmať súlad ústavných zákonov s ústavou. Bolo tak vylúčené, aby sa predseda súdnej rady mohol domáhať vyslovenia nesúladu tohto ústavného zákona na ústavnom súde. Z tohto dôvodu ústavný súd nálezom zamietol aj spomínaný návrh skupiny poslancov za stranu Smer-SD,“ uzavreli Bradáč a Javorčíková.

Vláda 2. novembra odvolala členov Súdnej rady SR a vymenovala nových. Z pozície členov Súdnej rady SR kabinet odvolal Evu Mišíkovú, Ľudovíta Bradáča a Katarínu Javorčíkovú. Za členov Súdnej rady vymenovali Ľudmilu Joanidisovú, Martina Bezáka a Magdalénu Hromcovú.