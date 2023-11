Mali by sa učiť od Fica a na vláde nenechať nitku suchú, odkazuje politológ slabej opozícii (video)

Prekvapili ich nečakané zmeny v politike a preto nestíhajú reagovať? Na adresu opozičných parlamentných strán sa ozýva čoraz viac kritiky, že sú príliš pasívni, slabí a nedokážu primerane reagovať na kľúčovú dobu, kedy sa skladá vláda a robia sa čistky.

Nová vláda Smeru, Hlasu a SNS je len necelé dva týždne pri moci, no už stihla vykonať niekoľko expresných zmien na viacerých dôležitých postoch. Horúcimi témami boli postavenie elitných vyšetrovateľov NAKA mimo službu, okamžité odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana, odvolanie členov Súdnej rady ale aj ovládnutie výborov Národnej rady SR koaličnými stranami.

Opozícia, ktorej hlavnou úlohou by mala byť kontrola vládnej moci a poukázanie na porušenia zákonov, však ako keby zaspala a nereagovala na tieto zmeny dostatočne dôrazne.

Správanie lídra SaS je znakom amaterizmu

Strane SaS sa vyčíta, že sa zaoberajú skôr budúcnosťou strany a blížiacimi eurovoľbami ako aktuálnymi politickými udalosťami.

„To, že v tejto situácii Richard Sulík prišiel s tým, že odchádza do europarlamentu, je znakom politického amaterizmu. Touto témou totiž prekryl iné, dôležitejšie témy, ktoré opozícia mala využiť vo svoj prospech,“ myslí si politológ Tomáš Koziak.

Členovia SaS síce v pondelok zorganizovali tlačovú konferenciu, kde vyhlásili, že dnešným dňom začne naplno boj opozície, no podľa politológa je to aj tak málo. „Nestačí vyhlasovať, že teraz začína razantná opozičná politika. Tá totiž nezačína vyhlásením, ale akciou, ktorá tu chýba,“zdôraznil Koziak.

„Čo sa týka obsahu a formy razantnej opozičnej politiky nech sa idú učiť k Robertovi Ficovi, pretože ten to robil tak, že mu to prinieslo víťazstvo vo voľbách,“odkázal odborník. Celú reakciu odborníka na pasivitu parlamentnej opozície si pozrite vo videu:

Nováčikovia a tvrdý politický ring

Kritické hlasy sa ozvali aj na adresu Progresívneho Slovenska. Poslanec PS Michal Truban avizoval, že strana chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) z pozície ministra vnútra. Vyhlásil to aj napriek tomu, že parlament ešte nevyslovil dôveru novej vláde.

„Väčšina opozície sa skôr hľadá a učí byť opozíciou. KDH a Progresívne Slovensko sú strany, ktoré ešte nie sú zorientované v opozičnej politike, ako sme si zvykli v minulosti keď sa v opozícii ocitol Robert Fico alebo veľmi aktívna krajná pravica,“myslí si politológ Jozef Lenč.

„Pri PS je dôležité aj to, že strana sa ani pred voľbami nejak výrazne a aktívne nezapájala do politického boja a tú agendu, ktorú presadzovali nebola opozičná. Nemajú teda vyprofilovaných ani ľudí, ktorí by to mali robiť,“ podotkol ďalej odborník s tým, že odvolávať niekoho, keď nemá ešte dôveru, je zbytočné.

Demokrati chcú využiť slabosť opozície

Volanie po akčnosti opozície, na ktoré ešte dostatočne nereflektuje SASKA, KDH ani PS, by mohla využiť strana Demokrati ako možnosť na návratu do hry, hoci sú momentálne mimo parlamentu.

Exminister obrany Jaroslav Naď už stihol na sociálnej sieti skritizovať opozičné strany za ich nečinnosti. „Parlamentná opozícia je ticho, s výnimkou OĽaNO, ktorí sa snažia byť viditeľní. Všetci ostatní však nič. Je naozaj na čase, aby sme začali do toho búchať aj my v Demokratoch,“vyhlásil Naď

Avizoval, že na utorňajšej tlačovej konferencii strany ukážu, ako má vyzerať opozičná práca. Celú reakciu Naďa na slabú opozíciu si pozrite vo videu:

Odborník je však skeptický v súvislosti s tým, čo môže politická strana v mimoparlamentnej pozícii dosiahnuť.

„Ak by som chcel byť sarkastický, tak by som najskôr povedal, že Jaroslav Naď by mal v prvom rade začať radiť pani ministerke Černochovej, aby nerobila hanbu ako v ostatných dňoch, keďže je jej poradcom,“ vraví politológ Lenč.

„Jadrom strany Demokrati je OĽaNO a to má v sebe DNA asertívnej opozičnej politike. Chcú túto pasivitu využiť vo svoj prospech, čo je očakávateľné. Uvidíme, kto sa stane sa v opozičných rokoch najvýraznejšou tvárou Demokratov,“ uzavrel Lenč.