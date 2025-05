Ficova cesta do Moskvy nebude jednoduchá. Pobaltie mu zatvorilo nebo, nechce podporovať Putina – VIDEO

Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko nepovolili premiérovi Robertovi Ficovi prelet cez svoj vzdušný priestor na jeho ceste do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Rovnaké rozhodnutie uplatnili aj voči ďalším zahraničných lídrom, ktorí sa na oslavy chystajú. Fico v stredu večer na sociálnej sieti reagoval na rozhodnutie Estónska.

„Samozrejme, že ide o úmyselný pokus zmariť moju návštevu Moskvy pri príležitosti osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Mimoriadne nám to narušuje celý program, komplikuje, pretože už nie sme schopní stihnúť plánované dohodnuté termíny 8. mája večer v Moskve,“ povedal Fico s dodatkom, že protokol robí všetko pre to, aby našiel alternatívnu trasu.

Pobaltské štáty nechcú podporiť propagandu Kremľa

Pobaltské štáty sa netaja tým, že prelety lídrov nepovolili preto, lebo nechcú nijakým spôsobom podporovať podujatie Kremľa. „Využitie estónskeho vzdušného priestoru na let do Moskvy na prehliadku 9. mája neprichádza do úvahy a Estónsko nemá v úmysle toto podujatie nijako podporiť,“ uviedol estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna.

Rovnaký postoj deklaruje aj Lotyšsko. „Účasť na propagandistickej akcii Kremľa 9. mája je nezlučiteľná so základnými hodnotami Európskej únie,“ uviedlo lotyšské ministerstvo pre Denník N.

Robert Fico sa ako jediný štátnik z 27 členských štátov Európskej únie a 32 krajín NATO zúčastní na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny.

Podľa naplánovaného programu v piatok 9. mája ráno položí veniec k hrobu neznámeho vojaka a potom ho čakajú štyri bilaterálne stretnutia – s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom, prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-Pchingom, prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom a s generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu Tom Lamom.

Do Moskvy pocestujú aj Blaha a Kaliňák

Spolu s Ficom pocestuje do Moskvy aj predseda zboru jeho poradcov a europoslanec Erik Kaliňák, europoslanec Ľuboš Blaha a pravdepodobne aj poslanec Richard Glück, všetci zo Smeru-SD.

„My nestrácame historickú pamäť a budeme v Moskve. A ja som hrdý na to, že spolu s Vladimirom Putinom, Si Ťin-pchingom a ďalšími najvýznamnejšími svetovými štátnikmi budeme na Červenom námestí aj my s Robertom Ficom,“ vyjadril sa Blaha na Telegrame.

Opozícia Ficovu cestu tvrdo kritizuje

Ficovu návštevu Moskvy kritizuje celá opozícia. Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita a Demokrati organizujú vo štvrtok 8. mája protestné zhromaždenia v mnohých mestách. Na Námestí slobody v Bratislave bude zhromaždenie o 18:00. Návštevu Fica v Moskve označil líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka za tragédiu pre našu zahraničnú politiku.

„Ja osobne považujem túto cestu za skoro najhorší moment slovenskej zahraničnej politiky,“ skonštatoval. Doplnil, že práve v časoch, keď je potrebná jednotná Európa a pevné väzby Slovenska so spojencami, Robert Fico im ukazuje vztýčený prostredník. „Jediný premiér členského štátu Európskej únie ide do Moskvy pokloniť sa diktátorovi a vojnovému zločincovi,“ vyhlásil Šimečka a dodal, že Fico sa zahráva s osudom Slovenska.

SaS upozorňuje na diktátorov aj inváziu z roku 1968

Viac ako tisíc odkazov ruskému prezidenti Vladimirovi Putinovi vyzbierala opozičná strana SaS počas niekoľkých dní v Bratislave, Nitre a v Košiciach, v stredu ich odovzdala na úrade vlády. Podľa poslanca za SaS Juraja Krúpu budú na tribúnach v Moskve stáť diktátori, masoví vrahovia aj generál Zajcev, ktorý ako vrchný generál plánoval a organizoval inváziu Varšavských vojsk do Československa v roku 1968.

„Aj tomu sa ide Robert Fico ukloniť, podať mu ruku a poďakovať sa mu? To, čo robí Robert Fico, je kolaborácia, robí obyčajného tajtrlíka ruskej propagande,“ vyhlásil Krúpa. Zdôraznil, že prieskumy ukazujú jasne, že Slováci chcú zostať na Západe a nechcú patriť do Ruska.

Matovič: Fico sa chystá na Moskovskú zradu

Hnutie Slovensko vyzvalo premiéra, aby nepodával ruku vrahovi 682 nevinných detí, ktoré počas uplynulých troch rokov zabila ruská armáda na Ukrajine. „Robert Fico, nespáchajte túto zradu voči tým deťom, voči rodičom zavraždených detí, voči ľuďom na Slovensku, a tiež voči našim partnerom v Európskej únii,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič a zároveň nazval 9. máj a Ficovu návštevu Ruska Dňom Moskovskej zrady.

KDH pripomenulo, že v Moskve sú tieto oslavy stále vnímané ako ukážka sily. „Preto by predseda vlády Fico by na oslavy do Moskvy rozhodne nemal ísť, a to aj v kontexte neustále prebiehajúcich útokov Ruska na Ukrajinu,“ uviedlo hnutie.