Nepovolili prelet Ficovho lietadla do Ruska? Neexistuje žiadny oficiálny zákaz

V súvislosti so slovenským premiérom Robertom Ficom a srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, ktorí sa 9. mája zúčastnia na vojenskej prehliadke v Moskve po boku ruského vodcu Vladimira Putina, sa šíria správy, hlavne z Ruska a Srbska, že niektoré krajiny ako Poľsko či pobaltské štáty odopreli prelet týchto politikov cez svoje územie do ruskej metropoly.

Na správy okamžite zareagoval Kremeľ, ktorý to označil za „rusofóbiu“ a odmietnutie preletu označil za „absurdné“. Horiaci ohník však rozdúchaval aj Fico.

Veselé príhody

„Na oslavy 80. výročia (ukončenia druhej svetovej vojny) jednoducho idem. Bodka. A porozprávam vám ešte veselé príhody, ako niektoré členské krajiny Európskej únie nechcú dovoliť prelet vládneho lietadla. To sú trápne veci,“ povedal Fico na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

Poľsko ani žiadna z pobaltských krajín však oficiálne nepotvrdili žiadny takýto zákaz.

Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na margo Ficovej cesty do Moskvy akurát poznamenal: „Veríme, že podpora Putinových stratégií nie je dobrý nápad.“

Splnené všetky požiadavky

Rezort diplomacie bol však konkrétnejší. „Veľvyslanectvo Slovenskej republiky predložilo diplomatickú žiadosť o povolenie letu v poľskom vzdušnom priestore pre lietadlo, na ktorom sa nachádza predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý sa 8. – 9. mája tohto roku chystá na pracovnú návštevu Moskvy. Zdôrazňujeme, že boli splnené všetky formálne požiadavky súvisiace so získaním povolenia na let. Vzhľadom na absenciu formálnych medzinárodnoprávnych prekážok poľská strana vydala povolenie na let v poľskom vzdušnom priestore,“ uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí podľa webu Wirtualna Polska.