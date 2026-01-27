Fico si pripomenul výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, hovorí o dôležitom odkaze

Dôležitým odkazom tohto dňa je odmietanie popierania holokaustu a odsúdenie nenávisti na základe pôvodu či náboženstva. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý si v utorok pripomenul 81. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
Pripomenul, že 27. január je na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V tento deň si tak svet pripomína pamiatku obetí nacistického režimu.
Sloboda slova nie je právo šíriť nenávisť, Slovenské protifašistické hnutie varuje pred oslabením trestov za extrémizmus
„Cieľom tohto dňa nie je len pripomienka minulých udalostí. Oveľa dôležitejším odkazom je odmietanie popierania holokaustu, odsúdenie všetkých foriem náboženskej neznášanlivosti, podnecovania, prenasledovania alebo násilia voči osobám alebo komunitám na základe etnického pôvodu alebo náboženského presvedčenia na celom svete,“ uzavrel premiér.
Mier nie je samozrejmosťou
Tento deň si pripomenul aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). „Stíšenie a spomienka na milióny nevinných ľudí, ktorí sa stali obeťami neľudského systému koncentračných táborov, je dnes jednou z vecí, ktorú môžeme urobiť. Vzdanie úcty obetiam musí byť pre nás prirodzenou povinnosťou. Tou druhou je osobné presvedčenie a hlavne konanie, aj politické, aby sa holokaust už nikdy nezopakoval,“ povedal Raši.
Podľa predsedu parlamentu je práve úlohou lídrov a spoločnosti verejne pripomínať, že mier či ľudskosť nie sú samozrejmosťou, ale významnou hodnotou, o ktorú sa treba starať a chrániť ju.
Vykázanie zo sály aj stopka pre rozpravy bez konca, parlament chce sprísniť pravidlá rokovania – VIDEO
„Vždy som konal a budem konať tak, aby v našej krajine nikdy nedostali vietor do plachiet nenávisť, nevraživosť a zlo. Musíme vedieť včas rozpoznať, kedy sa tak deje a postaviť sa im skôr, než bude neskoro. Nezabúdame na obete holokaustu. Česť ich pamiatke,“ uzavrel Raši.