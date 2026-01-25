Národniari vyzvali Fica na odmietnutie členstva v Trumpovej Rade mieru, spolupráca neprichádza do úvahy

Podľa národniarov je zároveň nepredstaviteľné, aby Slovenská republika vstúpila do takejto organizácie len na základe rozhodnutia časti vlády, bez riadnej verejnej a politickej diskusie.
SNS: Vyjadrenie k schváleným zákonom
Podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Koaličná Slovenská národná strana vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby v mene Slovenskej republiky odmietol ponúknuté členstvo v tzv. Rade mieru, ktorú inicioval americký prezident Donald Trump. Ako strana pripomenula, ide o novovzniknutú svetovú organizáciu, ktorej trvalé členstvo má stáť jednu miliardu dolárov.

Spolupráca neprichádza do úvahy

Slovensko si podľa národniarov takýto štatút členstva nemôže dovoliť, a to ani z ekonomických dôvodov, ani z hľadiska princípov, na ktorých by mala stáť medzinárodná spolupráca. Rovnako podľa nich neprichádza do úvahy ani akákoľvek iná pozícia v tomto elitárskom klube.

Je zrejmé, že Donald Trump týmto krokom obchádza existujúce a medzinárodne uznávané organizácie, ako je Organizácia Spojených Národov, a vytvára vlastné štruktúry, v ktorých by ako predseda rozhodoval o budúcnosti sveta a o tom, kto bude a nebude členom. Štatút takéhoto členstva je úplne nedemokratický a jednoznačne v prospech Spojených štátov amerických,“ uviedla SNS.

Z dostupných informácií podľa národniarov vyplýva, že viaceré štáty už postupne odmietajú účasť v tomto zoskupení. „Slovenská republika si nemôže a nesmie dovoliť vstup do organizácie, ktorá je zjavne účelová a má zakrývať udalosti spojené s Grónskom, Venezuelou a ďalšími geopolitickými krokmi, ktoré nás ešte len čakajú,“ zdôraznila SNS.

SNS nikdy nebude súhlasiť

Podľa národniarov je zároveň nepredstaviteľné, aby Slovenská republika vstúpila do takejto organizácie len na základe rozhodnutia časti vlády, bez riadnej verejnej a politickej diskusie. „Slovenská národná strana s takýmto členstvom zásadne nesúhlasí a za podmienok, ktoré nám boli predložené, s ním nikdy súhlasiť nebude,“ dodala SNS.

Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru, ktorú formuje americký prezident Donald Trump. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, momentálne vyhodnocuje doručené zakladajúce dokumenty, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami.

Americký prezident Donald Trump na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose predstavil novú Radu mieru a opäť sa vykreslil ako globálny mierotvorca, hoci jeho iniciatíva vyvoláva rozsiahlu skepsu a obavy z narušenia existujúceho medzinárodného poriadku.

