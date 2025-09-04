Fico sa v piatok stretne so Zelenským, diskutovať budú najmä o energetickej infraštruktúre

Predseda slovenskej vlády Robert Fico (Smer-SD) sa v piatok 5. septembra stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, diskutovať budú najmä o energetickej infraštruktúre.
Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR, premiér kvôli bilaterálnemu stretnutiu odcestuje do Užhorodu. O záveroch rokovania budú s ukrajinskou hlavou štátu spoločne informovať na tlačovej konferencii.
„Predseda vlády SR Robert Fico sa v Užhorode stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou,“ uviedli ďalej z ÚV SR. Doplnili, že súčasťou Ficovej delegácie bude aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).