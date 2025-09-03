Fico: Nikto mi nebude prikazovať, kam môžem a kam nemôžem cestovať – VIDEO

VLÁDA: Závery k summitu v Bruseli
Premiér SR Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Slovenský premiér Robert Fico všetkým oponentom odkázal, že ako predsedovi vlády suverénneho štátu mu nebude nikto prikazovať, kam môže a kam nemôže cestovať. V stredu hovoril Fico neformálne asi s desiatimi prezidentmi. „Buď som sa vracal k už absolvovaným cestám, alebo sme narýchlo postojačky dohadovali spoločné aktivity,“ uviedol Fico.

Hospodárska spolupráca

S bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom sa slovenský premiér zhodol na tom, že bude vhodné spoločné stretnutie, pretože výrazne sa podceňujú možnosti hospodárskej spolupráce.

„Oficiálne som dnes rokoval s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom, hlavou takmer stomiliónového štátu. Venovali sme sa príprave mojej oficiálnej návštevy Vietnamu. Nemáme žiadne otvorené politické otázky, preto sa môžeme sústrediť na vzájomne výhodnú spoluprácu,“ podotkol Fico.

Druhým oficiálnym stretnutím premiéra Fica bolo rokovanie so srbským prezidentom Alexandarom Vučičom. „Prešli sme celý rad tém, od obchodnej výmeny, cez výstavu Expo v Srbsku až po medzinárodnú situáciu v Bosne a Hercegovine a zasahovanie cudzích mocností do vnútroštátnej slovenskej a srbskej politiky. Teším sa, že náš osobný priateľský vzťah je na prospech spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom,“ dodal Fico.

Vo štvrtok sa slovenský premiér plánuje stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom a potom neskôr, tesne pred odletom na Slovensko, aj s viceprezidentom Číny Chan Čengom.

„Ako je už všeobecne známe, z Pekingu sa vo štvrtok presúvam priamo do Košíc, kde prídem v piatok nadránom, aby som sa mohol presunúť na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Je to a bude to pár mimoriadne zaujímavých a náročných dní,“ doplnil Fico.

Oslavy výročia ukončenia vojny

Oslavy 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a porážky fašizmu vyvrcholili v stredu v Pekingu vojenskou prehliadkou. „Niekto si ju mohol vykladať ako demonštráciu vojenskej sily Číny, treba ju však vnímať v kontexte vážnych vyjadrení čínskeho prezidenta Si Ťin-Pchinga. Čínsky prezident veľmi jasne naznačil, že svet stojí pred voľbou mieru alebo vojny a že Čína má vôľu zohrávať pri novom mierovom usporiadaní sveta rozhodujúcu úlohu. V každom prípade platí, že už ani najideologickejší odporcovia Číny nemôžu nevidieť všestranný rozmach, ktorý Čína dosiahla,“ konštatoval Fico.

Slovenský premiér opätovne vyjadril poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín chýbali pri takejto globálnej udalosti. „Ak si mysleli, že takto dostanú čínske oslavy víťazstva v 2. svetovej vojne do izolácie, veľmi sa prerátali, lebo ak bol dnes niekto izolovaný, tak to bola EÚ,“ uzavrel Fico.

