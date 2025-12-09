Fico sa stretol s prezidentom Azerbajdžanu, hovorili o rozvoji spolupráce v energetike aj obrannom priemysle – FOTO

Premiér návštevu prezidenta Azerbajdžanu na Slovensku hodnotí ako veľmi dôležitý signál v našich bilaterálnych vzťahoch.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Fico, Alijev
Premiér SR Robert Fico sa stretol s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom. Foto: www.facebook.com
Slovensko

Rozvoj hospodárskych vzťahov, najmä energetiky, bol témou utorkového stretnutia predsedu vlády Roberta Fica s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom. Azberbajdžan je dôležitým partnerom pri diverzifikácii zdrojov plynu a jeho prepravných trás. Ako zdôraznil slovenský premiér, táto úloha je ešte dôležitejšia v kontexte tzv. RePowerEU, ktorého cieľom je zastavenie dovozu ruského plynu do EÚ do konca roka 2027.

Ďalšou témou rozhovorov bola spolupráca v obrannom priemysle, ale aj spolupráca slovenských a azerbajdžanských ozbrojených síl v oblasti vojenského vzdelávania, výcviku či cvičení. Dotkli sa aj spolupráce v oblasti dopravy.

Dôležitý signál

Návštevu prezidenta Azerbajdžanu na Slovensku hodnotím ako veľmi dôležitý signál v našich bilaterálnych vzťahoch. Rovnako ju považujem za krok k posilneniu spojenectva medzi Slovenskom a Azerbajdžanom,“ povedal Fico. Dodal, že bilaterálna spolupráca medzi SR a Azerbajdžanom dostala nový impulz aj vďaka podpisu deklarácie o strategickom partnerstve, ku ktorému došlo v máji 2024 v Baku.

Alijev absolvoval dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky, v rámci ktorej sa stretol s najvyššími predstaviteľmi našej krajiny. Premiér a prezident Azerbajdžanu diskutovali tiež o medzinárodných udalostiach. Dôležitou témou v Azerbajdžane je normalizácia vzťahov s Arménskom. V tejto súvislosti Fico Alijevovi zablahoželal k podpisu mierovej deklarácie medzi Azerbajdžanom a Arménskom v auguste tohto roku.

Podpis viacerých dokumentov

Predstavitelia Slovenska a Azerbajdžanu hovorili aj o vývoji situácie na Ukrajine. Predseda vlády zdôraznil, že Slovenská republika dlhodobo podporuje každú mierovú iniciatívu. Rovnako podčiarkol, že násilná zmena hraníc nesmie byť novým štandardom.

Počas stretnutia slovenskej a azerbajdžanskej delegácie na úrade vlády boli podpísané aj viaceré dôležité dokumenty, medzi nimi memorandá o porozumení a spolupráci medzi ministerstvami zahraničných vecí a kultúry oboch krajín, ako aj medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obranného priemyslu Azerbajdžanskej republiky.

Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti zdravia zvierat a bezpečnosti potravín bolo podpísané aj medzi Agentúrou pre bezpečnosť potravín Azerbajdžanskej republiky a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, ako aj medzi Agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania Azerbajdžanskej republiky a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

