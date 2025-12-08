Pellegrini prijme azerbajdžanského prezidenta, na plenárnom rokovaní sa zúčastnia aj Kaliňák a Saková

V utorok bude prezident Azerbajdžanu rokovať s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim a s premiérom Robertom Ficom.
Peter Pellegrini
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Tomáš Susko
Na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho v pondelok pricestuje na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev. Ide o vôbec prvú oficiálnu návštevu azerbajdžanskej hlavy štátu v našej krajine. Program oficiálnej návštevy sa začne v Prezidentskom paláci, kde Alijeva prijme prezident Pellegrini.

Medzi hlavnými témami rokovaní bude napríklad rozvoj spolupráce v oblasti hospodárstva, obranného priemyslu, energetiky či otázky dovozu azerbajdžanského plynu na Slovensko. Ako informovala Kancelária prezidenta SR, na plenárnom rokovaní sa zúčastnia aj minister obrany Robert Kaliňák a ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Po programe v paláci si prezidenti na Devíne uctia pamiatku obetí komunistického režimu položením venca k pamätníku Brána slobody. V utorok bude prezident Azerbajdžanu rokovať s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim a s premiérom Robertom Ficom. Počas návštevy u premiéra podpíšu aj memorandá o porozumení a spolupráci v oblasti zahraničných vecí, kultúry, obrany, potravinovej bezpečnosti, ako aj obchodu a priemyslu.

