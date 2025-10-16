Fico sa opäť postavil na stranu Putina, liberáli kritizujú blokovanie devätnásteho balíka protiruských sankcií

PremiérRobert Fico (Smer-SD) sa podľa liberálov opäť postavil na stranu Putina. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) to uviedla v súvislosti s postojom vlády, ktorá podľa dostupných informácií spolu s Rakúskom zablokovala prijatie 19. balíka protiruských sankcií.
„Proslovenská“ vláda
Balík je zameraný na obmedzenie ruského skvapalneného zemného plynu, ropnej infraštruktúry, takzvanej tieňovej flotily tankerov, kryptomenových platforiem a pohybu ruských diplomatov v rámci Európskej únie (EÚ). Poslanec Juraj Krúpa (SaS) zdôraznil, že je to hanba.
„Toto už nie je neutralita, ale otvorená služba Putinovi. Vláda, ktorá sa tvári ako proslovenská, pritom zrádza Slovensko, našich spojencov aj vlastnú česť,“ vyhlásil Krúpa, podľa ktorého ide o hanebné rozhodnutie, ktoré Slovensko opäť len oddeľuje od partnerov v EÚ a NATO.
Vláda systematicky ničí dôveru ľudí
„Blokovať sankcie proti agresorovi, ktorý vraždí civilistov, je čistá hanba. Krajiny, ktoré si vážia slobodu, dnes hľadajú spôsoby, ako Rusko oslabiť – Ficova vláda hľadá spôsoby, ako mu pomôcť. Slovensko sa nezakryte stalo užitočným idiotom Kremľa a stratilo rešpekt v Európe,“ dodal poslanec.
Liberáli pripomenuli, že Slovensko profitovalo z členstva v EÚ a NATO desaťročia, no vláda Roberta Fica dnes systematicky ničí dôveru. Krúpa upozornil, že solidarita EÚ nie je jednosmerná ulica.
„Ak dnes Slovensko blokuje spoločnú politiku voči agresorovi, nesie aj zodpovednosť za každé ďalšie ruské zverstvá na Ukrajine. Táto vláda ohrozuje nielen našich spojencov, ale aj bezpečnosť Slovenska samotného,“ uzavrel poslanec.