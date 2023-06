Fico oznámil, že Smer stiahol návrh mimoriadnej schôdze o NATO. Odpísal mu Stoltenberg (video)

Strana Smer – sociálna demokracia sťahuje návrh na mimoriadnu schôdzu parlamentu, ktorá sa mala týkať údajného ovplyvňovania nadchádzajúcich parlamentných volieb.

Ako v utorok na tlačovej konferencii povedal predseda strany Robert Fico, plánovaná informačná kampaň Severoatlantickej aliancie (NATO) o význame pomoci Ukrajine sa uskutoční až v októbri, teda po parlamentných voľbách.

Podľa Fica o tom informoval generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v liste slovenskému veľvyslancovi pri NATO. „Je to dobrá správa pre Slovensko, pretože si nevieme predstaviť, že by NATO takto surovo zasiahlo do predvolebnej kampane,“ povedal Fico. List podľa Fica potvrdzuje, že kampaň mala byť pôvodne v lete, z technických príčin sa však posunula až na október.

Zároveň Fico vyzval alianciu, aby aj októbrová kampaň bola oficiálne označená ako kampaň NATO. „Aby to nebola kampaň skrytá, aby NATO použilo svoju značku, svoje meno,“ zdôraznil predseda Smeru.

Odloženie kampane je podľa Fica úspechom Smeru. „Bolo to presne určené proti voličom slovenskej opozície,“ skonštatoval Fico.