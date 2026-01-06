V Paríži sa dnes stretáva „Koalícia ochotných“, aby rokovala o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

V Paríži sa dnes stretne tzv. „Koalícia ochotných“, ktorú tvoria kľúčoví európski spojenci Kyjeva, s vysokými predstaviteľmi USA a Ukrajiny, aby rokovali o bezpečnostných zárukách s cieľom posunúť ďalej rokovania o skončení vojny na Ukrajine.
Macron: „Koalícia ochotných“ dokončila prácu na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu
Parížske stretnutie, ktorého sa majú zúčastniť predstavitelia 35 krajín vrátane 27 lídrov štátov, má podľa kancelárie francúzskeho prezidenta ukázať zosúladenie postojov Washingtonu, Kyjeva a európskych spojencov v otázke bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
Na rokovaniach sa zúčastnia aj osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.
Obnovenie súlade medzi spojencami
Poradca francúzskeho prezidentaEmmanuela Macrona uviedol, že stretnutie je vyvrcholením úsilia, ktoré začalo po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu s cieľom zabrániť tomu, aby sa Spojené štáty „odklonili od podpory Ukrajiny“.
„Úspešne sa nám podarilo obnoviť súlad medzi Ukrajinou, Európou a Amerikou,“ povedal prezidentov hovorca novinárom.
Stretnú sa svetoví lídri
Podľa diplomatických zdrojov sa na parížskom stretnutí očakáva účasť ukrajinského prezidentaVolodymyra Zelenského, britského premiéraKeira Starmera, nemeckého kanceláraFriedricha Merza, talianskej premiérkyGiorgie Meloniovej a kanadského premiéraMarka Carneyho.
Európski lídri navrhli vytvorenie mnohonárodných síl na zabezpečenie mieru na Ukrajine
Diskutovať by mali najmä o tom, ako má vyzerať prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a ako budú reagovať v prípade jeho porušenia. Venovať by sa mali aj nasadeniu „mnohonárodných ozbrojených síl“ ako bezpečnostných garancií pre Kyjev.