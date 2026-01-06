V Paríži sa dnes stretáva „Koalícia ochotných“, aby rokovala o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

Parížske stretnutie, ktorého sa majú zúčastniť predstavitelia 35 krajín vrátane 27 lídrov štátov, má podľa kancelárie francúzskeho prezidenta ukázať zosúladenie postojov Washingtonu, Kyjeva a európskych spojencov v otázke bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
France Russia Ukraine War
Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) víta kanadského premiéra Marka Carneyho pred dnešným stretnutím "Koalície ochotných" v Paríži, 6. január 2026. Foto: AP Photo/Thomas Padilla
V Paríži sa dnes stretne tzv. „Koalícia ochotných“, ktorú tvoria kľúčoví európski spojenci Kyjeva, s vysokými predstaviteľmi USA a Ukrajiny, aby rokovali o bezpečnostných zárukách s cieľom posunúť ďalej rokovania o skončení vojny na Ukrajine.

Parížske stretnutie, ktorého sa majú zúčastniť predstavitelia 35 krajín vrátane 27 lídrov štátov, má podľa kancelárie francúzskeho prezidenta ukázať zosúladenie postojov Washingtonu, Kyjeva a európskych spojencov v otázke bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.

Na rokovaniach sa zúčastnia aj osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner.

Obnovenie súlade medzi spojencami

Poradca francúzskeho prezidentaEmmanuela Macrona uviedol, že stretnutie je vyvrcholením úsilia, ktoré začalo po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu s cieľom zabrániť tomu, aby sa Spojené štáty „odklonili od podpory Ukrajiny“.

„Úspešne sa nám podarilo obnoviť súlad medzi Ukrajinou, Európou a Amerikou,“ povedal prezidentov hovorca novinárom.

Stretnú sa svetoví lídri

Podľa diplomatických zdrojov sa na parížskom stretnutí očakáva účasť ukrajinského prezidentaVolodymyra Zelenského, britského premiéraKeira Starmera, nemeckého kanceláraFriedricha Merza, talianskej premiérkyGiorgie Meloniovej a kanadského premiéraMarka Carneyho.

Diskutovať by mali najmä o tom, ako má vyzerať prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou a ako budú reagovať v prípade jeho porušenia. Venovať by sa mali aj nasadeniu „mnohonárodných ozbrojených síl“ ako bezpečnostných garancií pre Kyjev.

