Danko chce obnoviť vojenskú službu pre mladých mužov. Mali by si vedieť upratať skrinku a pochodovať

Strácajú sa hodnoty, mladí chlapci by mali mať trojmesačnú základnú vojenskú službu. Uviedol to poslanec a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Mladí chlapci by podľa neho mali odslúžiť aspoň tri mesiace, aby si vedeli upratať skrinku, urobiť kotúľ vzad a pochodovať. „Ako chce Európa zbrojiť, keď chlapci pomaly nevedia urobiť kotrmelec?,“ vyhlásil predseda SNS.

Základná vojenská služba je podľa predsedu národniarov dobrým nástrojom na výchovu. „Myslím si, že trojmesačná služba v rovine prípravy by na naše podmienky úplne stačila,“ doplnil Danko a spresnil, že žien by sa to netýkalo. Podľa Danka aj tri mesiace stačia na to, aby mladí muži získali disciplínu a vedeli si vážiť autority.

„Vidíme, že sa strácajú hodnoty,“ skonštatoval Danko a doplnil, že toto je jedna z tém, ktorá je pre SNS prioritou. „Hovorí sa o tom už aj v rozvinutých štátoch západnej Európy. Za SNS môžem povedať, že to bude jedna z tém, ktorú aj na stretnutí s prezidentom otvorím,“ uzavrel Danko.