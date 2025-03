Obranné výdavky nesmú zahŕňať nemocnice a cesty, tvrdí Grendel. Danko odmieta zvyšovať financie na zbrojenie

Slovensko potrebuje zvýšiť obranyschopnosť, no minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) si rieši len biznis. Vyhlásil to poslanec Gábor Grendel (hnutie Slovensko) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Hnutie Slovensko nebolo pozvané za okrúhly stôl k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu k obranyschopnosti Slovenska a k navyšovaniu výdavkov na obranu.

Grendel kritizuje nákupy ministerstva obrany

Podľa Grendela a hnutia Slovensko to však ani nemá zmysel. „Chceme navyšovať obranné výdavky, aby Kaliňák opäť mohol netransparentne nakupovať to, čo vôbec neposilňuje obranyschopnosť Slovenska, ako napríklad luxusné dopravné tryskáče,“ vyhlásil Grendel.

Poslanec upozornil, že minister obrany vyhlasuje pomocou vlády mnohé nákupy za strategické investície, čím sa vyhýba súťažiam. „Preto si nemyslím, že na Slovensku treba zvyšovať obranné výdavky. Dnes majú viaceré členské štáty NATO problém s dodržiavaním limitu dvoch percent HDP. Ak všetky krajiny NATO dodržia dve percentá HDP, môžme o tom diskutovať. Dnes tu taká situácia nie je, a navyše, Kaliňák podľa nás netransparentne a neefektívne míňa peniaze, ktoré má rezort k dispozícii,“ doplnil poslanec.

Otázka zvyšovania obranných výdavkov

Obranyschopnosť podľa Grendela neposilní ani to, čo presadzuje predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), a to takzvané duálne výdavky. V takomto prípade by sa tak investície do nemocníc alebo rekonštrukcie ciest a mostov započítali do obranných výdavkoch.

„To neposilní našu obranyschopnosť. My potrebujeme posilniť obranu. Vidíme, aký je vývoj v USA, že sa dokonca niektorí predstavitelia Trumpovej administratívy prihovárajú za odchod USA z NATO. Čiže my tu obranyschopnosť potrebujeme posilniť, ale to, čo robí vláda a ministerstvo pod vedením Kaliňáka, to sa posilňovaním obranyschopnosti nedá nazvať, je to len čistý biznis,“ dodal Grendel.

Andrej Danko odmieta navyšovanie výdavkov na obranu

So zvyšovaním výdavkov na zbrojenie nesúhlasí ani predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. „Nesúhlasíme so zvyšovaním financií na zbrojenie. Preto som mal výhradu k tomu, že si premiér síce podal ruku s Orbánom, ale Slovensko musí stáť v pozícii, ktorú aj Maďari zastávajú, že 800 miliárd do zbrojenia je cesta k tretej svetovej vojne,“ vyhlásil Danko v Sobotných dialógoch. Európa podľa neho nemá dôvod na veľké zbrojenie.

„Potrebujeme tieto peniaze. Slovensko dáva dve miliardy. Ja nesúhlasím a pôjdem aj s týmto postojom k prezidentovi,“ uviedol Danko, ktorému nepríde vhodné zvyšovať výdavky do obrany v čase konsolidácie a dvíhania daní.