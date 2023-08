Ódor: Možno to bude pre niekoho šokujúce, ale už nežijeme v dobe „našich ľudí“ a krajinu vám nikto neunáša

Premiér Ľudovít Ódor v piatok po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR ubezpečil občanov, že Slovensko je stále právny štát a nezávislosť polície, prokuratúry a súdov nikam nezmizla, čo však samozrejme neznamená, že si môžu robiť, čo chcú.

„Ak sa vám niekto snaží nahovoriť opak, neverte im,“ skonštatoval. Podľa jeho slov je nepredstaviteľné bez akýchkoľvek dôkazov politicky a mocensky zastrašovať orgány činné v trestnom konaní.

Klamstvo v priamom prenose

„Žijeme zvláštnu dobu, nezmysly zaplavujú mediálny priestor. Udalosti tohto týždňa sú ukážkou toho, ako istá skupina ľudí používa klamstvo v priamom prenose, šíri strach a nenávisť s jediným cieľom – zneistiť spoločnosť a zbierať politické body. Človek na Slovensku by sa mal pomaly hanbiť za to, že sa odmieta nechať korumpovať a rozkrádať krajinu,“ reagoval premiér na tlačovky Smeru-SD.

Zároveň uistil ľudí na Slovensku, že im krajinu nik neunáša. O štvrtkových policajných zásahoch sa podľa svojich slov dozvedel z médií a spolu s prezidentkou konajú striktne v medziach zákona.

Už nežijeme v dobe „našich ľudí“

„Chápem, že pre niekoho to môže byť šokujúca informácia, ale rád by som pripomenul, že už nežijeme v dobe ´našich ľudí´,“ povedal Ódor.

Zároveň poukázal na to, že on sám nie je členom žiadnej politickej strany a pre neho neexistuje niečo ako opozícia a koalícia. Najbližšie hodiny ukážu, či sa s obvineniami polície stotožní aj prokuratúra a súdy.

„Oni, a nie politici, nie prezidentka či premiér rozhodnú o tom, či došlo, alebo nedošlo k porušeniu zákona. Pre mňa sú kľúčové dôkazy a nie pocity, žiadny cisár to nie je, ktorý by ukazoval prstom dole alebo hore, a nie je to ani žiadny „krstný otec“, ktorý by o tom rozhodoval,“ uzavrel. Politikov preto žiada o zdržanlivosť.