Fico by si mal zájazd k diktátorom uhradiť sám. Slovensku tým podľa progresívcov len narobil škody – VIDEO

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby si cestu do Moskvy preplatil zo svojich peňazí, ak išlo o jeho súkromnú cestu. Ak išiel za ruským prezidentom Vladimirom Putinom ako predseda Smeru-SD, má mu cestu zaplatiť strana Smer-SD.

Uviedol to predseda PS Michal Šimečka, podľa ktorého touto cestou bolo prerazené dno v oblasti zahraničnej politiky. „Kľúčoví európski lídri sa stretli v Kyjeve, aby rokovali o mieri. Nakoniec z toho rokovania aj vzišiel návrh na prímerie. Náš premiér bol v tom istom čase v Moskve, kde legitimizoval vojnovú propagandu Vladimira Putina a oslavoval vojnu, fotil sa s Putinom, Lukašenkom a ďalšími diktátormi,“ povedal v pondelok na tlačovej besede líder progresívcov.

PS: Fico je premiér vojny, nie mieru

Väčšiu hanbu podľa neho Slovensko nezažilo od čias Vladimíra Mečiara. Šimečka označil Roberta Fica za premiéra vojny a pýta sa, ako chce Slovensko získať podporu pri ktorýchkoľvek ďalších debatách v rámci Európskej únie, či už pôjde o nový európsky rozpočet, obranu či energetiku. Podľa jeho slov sme zažili dramatické materiálne poškodenie záujmov Slovenska, na ktoré doplatia všetci občania našej krajiny.

Predstavitelia koaličného Hlasu-SD podľa Šimečku bagatelizujú Ficovu cestu do Moskvy, keď hovoria, že tam nebol ako premiér, ale ako predseda Smeru-SD. „Vyzývam politikov Hlasu, aby boli dôslední v tom, čo hovoria. Je veľmi zaujímavé, že nie je nikde dohľadateľné, či bola táto zahraničný pracovná cesta premiéra schválená na vláde,“ poukázal líder progresívcov, podľa ktorého buď Fico cestoval do Moskvy bez schválenia vládou, alebo jeho cesta schválená bola a v tom prípade si ministri za Hlas-SD „šliapu po jazyku“. Ak by sa mala táto pracovná cesta na vláde odobrovať dodatočne, vyzýva predstaviteľov Hlasu, aby ju neschválili.

„Po Ficovej návšteve Moskvy po nás už ani pes neštekne. Skúste si teraz predstaviť, že by premiér Fico išiel do Francúzska či do Berlína čokoľvek riešiť. Pošlú ho do hája s tou reputáciou, ktorú nám vyrába,“ povedal poslanec PS Tomáš Valášek. Slovensko je podľa neho vylúčené z dôležitých európskych rozhovorov.

Slovensko stratilo reputáciu, tvrdí Valášek

Robert Fico prezentoval ako veľký úspech, že sa v priebehu šiestich hodín stretol s vrcholnými predstaviteľmi Ruska, Číny, Brazílie a Vietnamu. „My vám, pán premiér, dávame šesť mesiacov na to, aby ste sa stretli s francúzskym prezidentom, novým nemeckým kancelárom, poľským premiérom, britským premiérom a ďalšími, ktorí rokovali v Kyjeve o prímerí, zatiaľ čo vy ste sa zúčastnili ako komparzista na oslave vojny. Veríme, že čo bolo možné za šesť hodín s diktátormi, bude možné za šesť mesiacov s tými, ktorí sú pre Slovensko dôležití,“ povedal člen predsedníctva PS Ivan Korčok. Vláda podľa neho zničila 30 rokov budované vzťahy Slovenska v zahraničnej politike, osobitne susedské vzťahy.

Korčok zdôraznil, že keď vláda zrútila vzťahy s Ukrajinou a vylučujeme sa tým z možnosti pomáhať pri povojnovej obnove Ukrajiny, PS bolo na Ukrajine tieto vzťahy naprávať. „Nech si kladú občania otázku, aký hlas má Robert Fico v Bruseli medzi premiérmi na samitoch po svojej osobnej avantúre v Moskve. Má niekto pocit, že po tomto straníckom zájazde Fica v Moskve niekto z tých desaťtisícov Slovákov v Čechách rozmýšľa o návrate na Slovensko?“ pýtal sa Korčok.