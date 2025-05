Slovenská televízia a rozhlas má novú generálnu riaditeľku, stala sa ňou Martina Flašíková

aktualizované 12. mája, 16:34

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) má novú generálnu riaditeľku. Stala sa ňou Martina Flašíková. Počas svojho pondelňajšieho zasadnutia o tom rozhodla Rada STVR. V tajnom hlasovaní získala Flašíková sedem hlasov z deviatich. Dva hlasy získal Igor Slanina, ktorý bol niekoľko mesiacov poverený riadením STVR. Dekrét o menovaní Flašíkovej odovzdajú v utorok 13. mája dopoludnia, v Bratislave.

V budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave prebiehalo v pondelok verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Kandidáti prezentovali svoje projekty pred Radou STVR, každý z nich mal na prezentáciu polhodinu, následne im mohli klásť otázky členovia Rady. O pozíciu generálneho riaditeľa STVR sa uchádzalo päť kandidátov – Martina Flašíková, Martin Jakubec, Petra Janků, Norbert Branislav Majer a Igor Slanina.

Verejnoprávne médium bolo doteraz bez riadneho generálneho riaditeľa. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla 2024 sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Verejnoprávny telerozhlas dočasne viedol Igor Slanina, poverenie viesť STVR mu bolo opakovane predlžované, naposledy do 30. júna tohto roka. Na sklonku apríla sa členovia Rady STVR dohodli, že verejné vypočutie kandidátov bude pre verejnosť prístupné len formou audio-vizuálneho prenosu. Viacerí vyjadrili názor, že takto bude zabezpečená podmienka „verejnosti“, odvolávali sa aj na otázku bezpečnosti pri rokovaniach Rady.

Na zasadnutí sa ako verejnosť chcel zúčastniť aj predseda Slovenskej sekcie Asociácie európskych novinárov Ivan Brada. Predsedajúci ho vykázal, poznamenal pritom, že ho (Bradu) očakávali.

Členovia Rady následne diskutovali o požiadavke poslanca parlamentu Romana Michelka (zvolený za SNS), ktorý požiadal, aby sa ako prísediaci mohli zúčastniť aj poslanci Národnej rady (NR) SR. Ide konkrétne o Zoru Jaurovú a Danu Kleinert (obe Progresívne Slovensko), Karola Farkašovského (zvolený za SNS) a Tomáša Szalaya (SaS).

Bolo im to umožnené, no v uznesení skonštatované, že ide o ad hoc výnimku. V tomto smere člen Rady Igor Gallo navrhol sprístupnenie zasadnutia aj verejnosti. „Myslím si, že v rámci zabezpečenia transparentnosti tohto procesu by to bolo vhodné. Ja v tom nevidím problém,“ uviedol. Jeho návrh bol namietnutý tým, že verejnosť je zaistená online prenosom. Gallo oponoval, prečo by potom mali byť pripustení poslanci? „Zbytočne vytvárame hmlu okolo celého procesu,“ vyjadril sa.

V prípade účasti poslancov členovia Rady argumentovali tým, že ide o volených zástupcov ľudu. Gallo tiež podotkol, že na predsedu Rady apeloval, aby boli zverejnené životopisy kandidátov na post riaditeľa STVR.

Flašíková: Televízia a rozhlas nesmú byť v defenzíve

Ako prvá vystúpila Martina Flašíková, ktorý v súčasnosti šéfuje Sekcii programových služieb Slovenskej televízie. V úvode skonštatovala, že verejnoprávny telerozhlas má za sebou ťažké obdobie, v tomto smere spomenula napríklad zmeny vo vedení či nestabilné financovanie, podľa nej toto médium v súčasnosti pôsobí, akoby sa samo nevedelo zadefinovať. „Verejnoprávne médium sa ale nemôže neustále hľadať,“ zdôraznila.

V rámci prezentácie tiež porovnávala STVR s komerčnými televíziami. Vyjadrila sa, že chýba systém v programovej stratégii aj rozpočtovom nastavení STVR. „Tá televízia a rozhlas nesmú byť v defenzíve. Oni majú v našom mediálnom priestore udávať tón,“ zdôraznila. Verejnoprávne médium má podľa nej odrážať dianie v spoločnosti, zdôraznila, že nejde len o politický aspekt.

Zdôraznila, že STVR nepodlieha politickému ani komerčnému vplyvu, mala by slúžiť verejnosti. „Verejnoprávne médium je médiom štátu. Zastupuje určitý štátny záujem,“ uviedla s tým, že by malo odrážať strategické orientácie a ciele štátu, či už ide o medzinárodnú politiku, kultúru, vzdelávanie alebo zdravie.

Podľa Flašíkovej by malo zabezpečovať komunikáciu štátnych orgánov, napríklad o zákonoch, ale aj o krízových situáciách. V projekte tiež načrtla možnosť prepojenia redakčných systémov STVR a Tlačovej agentúry SR (TASR), a vytvorenia národného spravodajského systému.

Zdôraznila, že ide o víziu, rada by otvorila komunikáciu s TASR. V danom momente nevedela uviesť, či by verejnoprávna tlačová agentúra mohla byť takémuto niečomu naklonená. Spomenula tiež spôsob šírenia obsahu, STVR podľa nej napríklad potrebuje dobrú a funkčnú aplikáciu.

Flašíková poukázala aj na množstvo prostriedkov smerujúcich na koprodukciu filmov, tá ale podľa nej nemôže ísť na úkor televíznej tvorby. Chce sa tiež pozrieť na činnosť štúdií, ktoré má verejnoprávny telerozhlas v Košiaich a Banskej Bystrici. „Potrebujeme nové logo. Urgentne,“ zdôraznila v závere svojej prezentácie, o prípadnom zrušení športového kanálu STVR sa vyjadrila, že je za verejnú diskusiu.

V rámci otázok sa ozvali prítomní poslanci NR SR, načo predsedajúci uviedol, že otázky klásť nemôžu.

Jakubec: STVR by mala byť novým lídrom mediálneho trhu

Druhý v poradí vystúpil Martin Jakubec. V úvode priblížil svoju kvalifikáciu a pôsobenie v mediálnom priestore. Vyjadril sa, že si pozrel profily protikandidátov a uviedol, že nemá pocit, že by boli tak kvalifikovaní viesť verejnoprávnu STVR. V prezentácii apeloval na politickú nezávislosť verejnoprávneho telerozhlasu, podľa jeho názoru by aj jej vedenie nemalo byť zaťažené politickou minulosťou.

Jakubec podporuje zrušenie nedeľných politických diskusií, ktoré navrhol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Politickú diskusiu v nedeľu by podľa jeho slov mohol nahradiť program, kde by riaditeľ STVR odpovedal na otázky. Samotnú diskusiu navrhuje presunúť na iný deň v týždni.

Programová štruktúra by podľa Jakubca mala byť transparentná, transparentnosť presadzuje aj v oblasti hospodárenia. Je za prevedenie auditov. Opakovanie zdôrazňoval potrebu šetrenia. Priestor vidí napríklad pri koprodukciách. Spomínal aj optimalizáciu ľudských zdrojov a zmenu organizačnej štruktúry. Vyjadril sa za podporu pôvodnej tvorby, STVR by podľa neho mala vyprodukovať aspoň jeden seriál ročne.

Pri spravodajstve uviedol, že by malo byť schopné konkurovať veľkým zahraničným spravodajským kanálom, hovoril aj o posilnení investigatívnej žurnalistiky. Je tiež za zachovanie športového kanálu STVR. Je za modernizáciu technickej infraštruktúry, naznačil aj potrebu redizajnu webu.

Jakubec tiež načrtol myšlienku spoplatnenia archívu verejnoprávneho telerozhlasu. Rovnako je za väčšiu podporu regionálnych štúdií v Košiciach a Banskej Bystrici. STVR by podľa Jakubca mala mať vlastné mediálne centrum a vychovávať si vlastných pracovníkov, ktorí by v nej neskôr pracovali. Akcentoval potrebu podchytenia a výchovy talentov.

„Chcel by som veľmi efektívne spolupracovať s Radou STVR,“ zdôraznil v rámci prezentácie. „Som dostatočne orientovaný na to, aby som túto inštitúciu vedel riadiť,“ vyjadril sa. Vyzdvihol tiež svoje skúsenosti s produkciou, distribúciou či marketingom. „Chcem, aby STVR bola novým lídrom mediálneho trhu,“ dodal v závere.

Člen Rady STVR Igor Gallo poukázal na faktografické nedostatky v projekte, Jakubec tam napríklad spomínal Radu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, tie ale zanikli pred vyše 20 rokmi, po spojení oboch častí verejnoprávneho telerozhlasu. Ďalší z členov rady STVR, Martin Daňko poukázal na viacero neozdrojovaných štatistík v Jakubcovom projekte, spytoval sa, odkiaľ ich autor čerpal.

Janků: STVR ako služobníčka verejnosti

Ako tretieho kandidáta na post generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vypočula Rada STVR Petra Janků. Pri predstavení svojho projektu hovoril o potrebe prispôsobiť sa zmenám v mediálnom prostredí, ktoré spôsobil napríklad aj nástup nových médií, kde sú televízia a rozhlas len jednými z vysielateľov.

Zdôraznil i potrebu rozpoznateľnosti voči iným médiám. STVR by podľa neho mala byť služobníčkou verejnosti, na ktorú sa občan môže kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť. Prízvukoval odolávanie ideologickým tlakom i odolávanie verejnoprávneho média bulvarizácii a vulgarizácii. S reklamou podľa neho treba pracovať veľmi citlivo.

„Komercializácia verejnoprávneho vysielania je pre mňa oxymoron,“ vyjadril sa. STVR má podľa neho potenciál byť priestorom pestovania politickej kultúry, byť informačným médiom, ktoré bude stavať na vernosti pravde, byť kultúrnou a hlásiť sa k pilierom západnej spoločnosti, okrem iných aj kresťanskej morálky. Zároveň by mala slúžiť ako vzdelávacia inštitúcia.

V tomto smere Janků spomenul zámer vzniku kanálu, ktorý by prepojil vysielanie pre deti, a v rámci toho plnil i vzdelávaciu funkciu, s artovým formátom. Zdôraznil, že STVR môže ponúknuť konzistentný a bezpečný obsah pre deti a mládež.

Navrhol aj vytvorenie podcastovej plaformy. Spomínal posilnenie regionálnych štúdií v Košiciach a Banskej Bystrici. Dôraz Janků kládol aj na používanie spisovného jazyka. V projekte tiež uviedol, že je potrebné pestovať loajalitu u zamestnancov. Zamestnanci by podľa neho nemali zhadzovať prácu svojho zamestnávateľa.

Majer: STVR by mala mať prvky priamej demokracie

Rade Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) sa predstavil štvrtý kandidát na post generálneho riaditeľa verejnoprávneho telerozhlasu Norbert Branislav Majer. V rámci predstavenia svojho projektu vedenia STVR navrhol napríklad zavedenie prvkov priamej demokracie.

Zavedenie interaktívneho elektronického systému by malo umožniť napríklad získavanie spätnej väzby pre efektívne riadenia zostavovanie programovej služby, ale aj hodnotenie kvality a zamestnancov. Hodnotiť by mali registrovaní užívatelia cez aplikáciu. Podľa Majera to môže viesť k zvýšeniu dôveryhodnosti verejnoprávnej inštitúcie, vplyvu užívateľov na verejnoprávnu službu aj k zvyšovaniu dôveryhodnosti.

Pri vývoji nových programov by to podľa jeho slov mohlo vytvoriť zdravé konkurenčné prostredie. Programy s nízkym hodnotením by napríklad mohli byť zrušené a nahradené. Verejnoprávny telerozhlas by tak mal byť schopný rýchlo a efektívne reflektovať na požiadavky užívateľov.

Majer tiež plánuje zvrátiť negatívne trendy vo vývoji personálneho obsadenia, priestor chce poskytnúť pre mladé talenty. Zamerať sa chce na posilnenie technického vybavenia, venoval sa tiež pokrytiu signálu verejnoprávneho vysielania na Slovensku.

Slanina: STVR ako médium pre všetkých občanov

Rada Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) vypočula posledného kandidáta na post generálneho riaditeľa STVR. Bol ním Igor Slanina, ktorý verejnoprávny telerozhlas viedol posledných desať mesiacov. Posledné mesiace podľa neho neboli premárnené, napriek obmedzeným kompetenciám sa mu podľa jeho slov spolu s jeho tímom podarilo dosiahnuť viacero vecí. Plnohodnotný mandát by mu ale dal lepšie možnosti.

„STVR vnímam ako médium pre všetkých občanov, ktoré má spájať, nie polarizovať, taktiež kultivovať a vážiť si hodnoty, na ktorých stojí táto krajina,“ vyjadril sa.

V rámci prezentácie uviedol, že by zachoval doterajšie kanály, plánuje ale aj Trojku, ktorá by cielila aj na detské programy. Spolupracovať by pritom chcel s ministerstvom školstva či školami. V neskorších hodinách by na tomto okruhu mohli byť vysielané programy zo zlatého archívu.

Posilniť by chcel produkciu seriálov a filmov, v pláne má aj vývoj denného seriálu, či programov pre mládež. Je aj za produkciu zábavných programov, no zdôraznil, že by malo ísť o zábavné formáty s pridanou hodnotou, napríklad vedomostné súťaže či cestopisy.

V súvislosti so Slovenským rozhlasom navrhol Slanina výraznejšie rozlíšenie jednotlivých rozhlasových okruhov, taktiež aj nový okruh. Za potrebné považuje zastaviť pokles počúvanosti. Zdôraznil nutnosť pravdivého a objektívneho spravodajstva, navrhol aj spoločný systém, z ktorého by si mohli materiály čerpať všetky zložky STVR. Rovnako by chcel zvýšiť podiel regionálnych štúdií na produkcii STVR a rozšíriť sieť lokálnych spolupracovníkov.