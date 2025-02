Fiala odmieta obnoviť rokovania s Ficom. Nie je to v záujme Českej republiky, tvrdí

Český premiér Petr Fiala neplánuje obnoviť spoločné rokovania svojho kabinetu s vládou slovenského premiéra Roberta Fica. Fiala zároveň v nedeľu v Českej televízii (ČT) odmietol, že sa mieša do slovenských záležitostí, z čoho českých vládnych politikov obvinil Fico. Informuje o tom portál TN.cz.

„S Robertom Ficom hovorím, ministri spolu hovoria. Medzivládne konzultácie sú taký špeciálny formát s niektorými krajinami, nie je to nič nutné. Je to niečo navyše a myslím si, že v tejto situácii a pri zahranično-politických aktivitách Slovenska by to nebolo vhodné a ničomu by to nepomohlo,“ povedal Fiala v ČT o prípadnom obnovení medzivládnych konzultácií.

Fialova vláda prerušila vlani v marci česko-slovenské medzivládne konzultácie pre rozdielne názory Prahy a Bratislavy na kľúčové témy zahraničnej politiky. Prejavovali sa hlavne vo vzťahu k Ukrajine.

Český premiér zároveň odmietol, že by sa on alebo jeho ministri miešali do vnútorných záležitostí Slovenska, ako v minulých dňoch vyhlásil predseda slovenskej vlády Robert Fico. „Nezasahujem do vnútorných záležitostí Slovenska. Mám však právo vyjadriť sa k zahraničnej politike, pokiaľ sa dotýka českých záujmov. Ak ide (Fico) do Moskvy za Putinom v takej situácii, keď Rusko každý deň na Ukrajine zabíja ľudí, tak to nie je niečo, čo by zodpovedalo záujmom Českej republiky,“ dodal Fiala.