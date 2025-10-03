Fiala a Babiš sa v predvolebnej debate nevyhli ostrým výmenám názorov, na jednej veci sa však výnimočne zhodli

ONLINE - Voľby v Česku: Favoritom je Babiš a jeho ANO, podľa Fialu ide o budúcnosť smerovania krajiny - VIDEO, FOTO
Duo hlavných kandidátov na premiérske kreslo v Česku – Petr Fiala a Andrej Babiš – sa vo štvrtkovej poslednej predvolebnej debate nevyhlo ostrým výmenám názorov či vzájomným obvineniam. Napriek napätým momentom si však obaja prejavili rešpekt.
Debata začala symbolickým gestom, keď Babiš daroval Fialovi malú českú vlajku a povedal: „Pán Fiala, mám pre vás českú vlajku. Vy ju nikdy nenosíte, neviem prečo… Toto je súboj o budúceho českého premiéra, tak mohli by ste si ju pripnúť, aby to bolo vyvážené.“
Fiala mu poďakoval a reagoval: „Ja českú vlajku síce pripnutú nemám, ale zato sa vždy starám o české národné záujmy. Nie o záujmy Maďarska alebo svojich firiem. A myslím si, že to je pre občanov dôležitejšie.“
Rozprúdenie diskusie
Následne sa diskusia rozprúdila, pričom obaja politici prezentovali grafy a tabuľky na podporu svojich tvrdení. Politici debatovali o verejných financiách, cenách energií, bezpečnostných hrozbách či nelegálnej migrácii.
„Do roku 2033 budeme mať dostavanú celú diaľničnú sieť v Českej republike,“ sľúbil súčasný premiér Fiala, no Babiš mu oponoval: „Nič z toho sa za vás nedialo. Vy ste tie stavby neboli schopní posunúť dopredu. V priemere sa za vás stavalo 23,5 kilometra za rok. Za nás sa stavia 52,5 kilometra za rok.“
Fiala reagoval: „Ako dlho trvá výstavba diaľnice? Jedenásť rokov. My sme to znížili na osem a pol.“ Následne Babiš osočil Fialu z klamstva ohľadom koncesionárskych poplatkov, veku odchodu do dôchodku alebo dlhu.
Na ruskej hrozbe sa zhodli
Za najväčšiu hrozbu pre Česko a našu bezpečnosť Fiala označil ruskú agresívnu politiku. „Je to úplne jednoznačné,“ vyhlásil dôrazne. S tým výnimočne súhlasil aj Babiš, nezostal ale iba pri tom, pričom spomenul aj nelegálnu migráciu a výpadky elektriny. „A samozrejme ďalšou hrozbou pre našu bezpečnosť je pokračovanie vlády Petra Fialu,“ rýpol si Babiš.
Fiala na to reagoval: „Ja na rozdiel od vás nie som z ničoho obvinený, obžalovaný, nebudem odsúdený, nie som vyšetrovaný vo Francúzsku za manipuláciu s nehnuteľnosťami.“
Debata sa skončila vzájomným prejavením rešpektu, keď Babiš povedal: „Pán Fiala je dobrý učiteľ.“ Fiala na to poznamenal, že na Babišovi oceňuje „urputnosť a vytrvalosť, že do toho ešte vo svojom veku ide„.