Vytvorí Babiš koalíciu s Orbánom a Ficom? Rusko pred voľbami zaplavuje Česko dezinformáciami

Pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v Česku sa krajina stala terčom rozsiahlej proruskej dezinformačnej kampane. Populistický pravicový politik Andrej Babiš, ktorý vedie v prieskumoch, by mohol po prípadnom víťazstve vytvoriť „regionálnu koalíciu“ s proruskými lídrami ako Viktor Orbán a Robert Fico, ktorí pravidelne narúšajú jednotu Európskej únie.
Súčasný český premiér Petr Fiala označil októbrové voľby za rozhodujúce pre geopolitickú budúcnosť krajiny. „Ide o to, kam sa Česká republika vydá. Či zostane silnou demokraciou a súčasťou Západu, alebo sa prikloní na Východ,“ povedal Fiala podľa webu Politico.
Záplava ruskej propagandy
Analytici upozorňujú, že Česko je zaplavené proruskou propagandou, ktorá od februára 2022 neustále narastá a dosahuje rekordné množstvo – až 5-tisíc článkov mesačne. Najväčšie dezinformačné weby produkujú viac obsahu než všetky tradičné české médiá dokopy. Obsah zahŕňa kritiku EÚ a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ale aj konšpiračné teórie vrátane tvrdení, že Brusel propaguje kanibalizmus ako riešenie klimatických zmien.
Podľa Kristíny Šefčíkovej z Pražského inštitútu bezpečnostných štúdií (PSSI) je cieľom týchto kampaní podkopať dôveru v demokraciu a legitímnosť volieb. „V informačnom priestore vidíme použitie taktík Kremľa,“ uviedla.
Babiš, bývalý premiér a miliardár, ktorý v Európskom parlamente založil pravicovú skupinu Patrioti pre Európu, sa v programe svojho hnutia ANO zaviazal zrušiť plán na dodávky munície Ukrajine a vyzýva na kompromisné riešenie konfliktu. Kritizuje súčasnú vládu za eskaláciu vojny a varuje pred možnosťou tretej svetovej vojny.
Ľuďom hovorí, čo chcú počuť
Politický analytik Tomáš Cirhan upozorňuje, že Babiš je pragmatický populista, ktorý sa snaží získať podporu voličov obávajúcich sa zvýšených výdavkov na obranu. „Ideologicky nie je proruský človek. Hovorí (voličom), čo potrebuje, aby získal ich podporu,“ podotkol.
Kremeľ popiera akékoľvek zasahovanie do českých volieb, no české spravodajské služby zaznamenali zvýšenú aktivitu ruských tajných služieb vrátane náboru agentov a kybernetických útokov. Cieľom je podľa odborníkov šíriť zmätok, strach a neistotu.
Česko zakázalo ruské štátne médiá ako Sputnik a RT a v roku 2024 viedlo úspešnú kampaň za sankcie voči proruskému webu Voice of Europe. Napriek tomu podľa investigatívneho novinára Vojtěcha Boháča až štvrtina falošných správ v Česku priamo prekladá alebo parafrázuje obsah ruských štátnych médií.
Najlepšie je veriť tradičným médiám
Boj proti dezinformáciám je však komplikovaný, keďže presne rozlíšiť medzi propagandou Kremľa a domácim obsahom, ktorý s ňou súhlasí, je takmer nemožné. Najlepšou obranou je podľa odborníkov dôvera v tradičné médiá a demokratické inštitúcie.
Podľa indexu odolnosti voči dezinformáciám z roku 2024 je Česko na tom v regióne strednej a východnej Európy najlepšie, no zároveň v krajine rastie neistota a nedôvera voči štátu, politikom a médiám, čo môže vyhovovať záujmom Moskvy.