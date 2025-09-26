Predvolebné napätie v Česku. Nerozhodnutí voliči a zahraničná politika v popredí

Voľby do Poslaneckej snemovne v Česku sa uskutočnia 3. a 4. októbra a predvolebná kampaň sa dostáva do rozhodujúcej fázy. Ako v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk uviedol Vít Dostál z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO), týždeň pred voľbami je naďalej nerozhodnutých 30 až 40 % voličov nerozhodnutých a 10 až 20 % sa chce rozhodnúť tesne pred voľbami.
Dostál zdôraznil, že nerozhodnosť nie je medzi koalíciou a opozíciou, ale aj medzi jednotlivými politickými tábormi, ako sú napríklad ANO a SPD, alebo STAN a Piráti. „A myslím si, že tomu bude zodpovedať aj finále tej kampane,“ očakáva Dostál.
Okno do sveta: Babiš sa môže poučiť zo slovenského vývoja, že nie je úplne fajn vládnuť s úplnými šialencami
V prieskumoch vedie hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša s približne 30-32 % podporou, čo mu dáva šancu na zostavenie vlády, no pravdepodobne bude potrebovať koaličných partnerov. Pavlína Janebová z AMO upozornila, že Babiš by radšej vládol sám, no šance na pohodlnú väčšinu sú nízke. „Pravdepodobne bude musieť súhlasiť buď s priamou koalíciou, alebo s podporou niektorých ďalších strán v parlamente,“ podotkla.