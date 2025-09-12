Pätina Čechov by za premiérku prijala šéfku komunistov

Lídra krajne pravicovej SPD Tomio Okamura by ako predsedu vlády akceptovala takmer štvrtina obyvateľov Česka, vedie však Babiš.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Bývalý český premiér Andrej Babiš. Foto: SITA/AP
Česko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Česko

Celkovo 44 percent Čechov by si za nového premiéra želalo Andreja Babiša a 36 percent oslovených by sa uspokojilo aj s niekým iným z jeho hnutia ANO. Vyplýva z prieskumu agentúry Median, informuje web TN.cz.

Andreja Babiša by si za premiéra prialo aj 74 percent voličov SPD a 64 percent voličov hnutia Stačilo!, nejde tak len o sympatizantov hnutia ANO,“ uviedol výskumník agentúry Median Vojtěch Dufek.

O súčasného predsedu vlády Petra Fialu (ODS) veľký záujem nie je. Jeho zotrvanie v premiérskom kresle si praje iba 22 percent respondentov. Fialu v prieskume predbehol šéf krajne pravicovej SPD Tomio Okamura s 24 percentami a predseda vládneho hnutia STAN Vít Rakúšan s 25 percentami. Pätina Čechov by ako predsedníčku vlády prijala aj líderku Komunistickej strany Čiech a Moravy Kateřinu Konečnú.

Prieskum agentúra Median uskutočnila od 3. do 5. septembra na vzorke 1 004 respondentov.

Viac k osobe: Andrej Babiš
Okruhy tém: Prieskum Voľby v Česku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk