FC Liverpool sa obáva zlomeniny nohy Isaka, ktorý sa zranil v zápase proti Tottenhamu

Švédsky reprezentant Alexander Isak môže vypadnúť zo súťažného diania na dlhší čas.
Alexander Isak
Švédsky útočník Alexander Isak z FC Liverpool na zaemi po zranení pri góle do siete Tottenhamu Hotspur v súboji Premier League 2025/2026. Foto: SITA/AP
Anglický futbalový klub FC Liverpool stále čaká na výsledky vyšetrení, ktoré by mali potvrdiť obavy z vážneho zranenia švédskeho útočníka Alexandra Isaka, ktorý si počas ligového zápasu proti Tottenhamu Hotspur pravdepodobne zlomil nohu.

Dvadsaťšesťročný elitný zakončovateľ, ktorý k „The Reds“ prišiel v lete 2025 z Newcastlu United za rekordných 125 miliónov libier, utrpel zranenie pri strelení úvodného gólu v sobotňajšom stretnutí, ktorý Liverpool vyhral 2:1. Po sklze od obrancu hostí Mickeyho van der Vena nemohol pokračovať a odchádzal z ihriska v evidentnej bolesti.

Tréner Arne Slot ihneď po súboji vyjadril obavy o zdravotný stav svojho zverenca, pričom priznal, že situácia nie je priaznivá, no zároveň dodal, že oficiálne lekárske správy klub ešte nemá.

„Ak sa hráč ani nepokúsi vrátiť, zvyčajne to nie je dobrá vec, ale nemôžem povedať nič viac. To je len pocit a nič z lekárskeho hľadiska… nebuďme zatiaľ príliš negatívni. Ešte to nevieme. Dúfajme, že sa k nám čoskoro vráti,“ prezradil.

Klub sa však obáva, že ide o zlomeninu, čo by mohlo Isaka vyradiť z hry na dlhý čas. Isakov začiatok v novom tíme bol narušený kvôli nezhodám s bývalým klubom, v dôsledku ktorých nemohol absolvovať riadnu prípravu. Následne ho vyradilo zranenie slabín.

Nová zdravotná indispozícia predstavuje výraznú komplikáciu pre trénera Slota, keďže ďalší dôležití útočníci Mohamed Salah a Cody Gakpo sú mimo hry kvôli Africkému poháru národov resp. svalovému zraneniu.

V súčasnosti má FC Liverpool k dispozícii len Huga Ekitikeho a Federica Chiesu, pričom Ekitike sa ukazuje v dobrej forme s 5 gólmi v ostatných štyroch zápasoch.

Klub z „mesta Beatles“ sa po rozpačitej sérii výsledkov vrátil do boja o popredné priečky tabuľky vďaka aktuálnej päťzápasovej šnúre bez prehry.

Alexander Isak doteraz nastúpil za FC Liverpool v 16 zápasoch a strelil v nich tri góly.

