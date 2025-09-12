„Švédska krysa“ valcuje menu. Reštaurácia si podala Isaka za prestup do Liverpoolu

„Chceli sme mu dať „zbohom“ netradičným spôsobom,“ povedal majiteľ zariadenia zameraného na prípravu burgrov.
Reštaurácia Scott & Wilson v severoanglickom North Shields opäť vyvolala rozruch. Tentoraz uviedla do ponuky špeciálny burger s názvom „Swedish rat“ (Švédska krysa, pozn.), ktorým reaguje na letný odchod futbalistu Alexandra Isaka z Newcastlu United do konkurenčného FC Liverpool. Prestup švédskeho útočníka, ktorý sa stal britským rekordom, rozdelil fanúšikov po tom, čo Isak odmietol trénovať s tímom a kritizoval klub v ostrom vyhlásení. Informoval o tom anglický web The North Echo.

Bez brusnicového džemu by to nešlo

Majiteľ prevádzky Calvin Khass uviedol, že nový burger sa stal okamžitým hitom. „Švédi nie sú známi svojou kuchyňou, tak sme si povedali, že to spravíme s tým, čo si ľudia so Švédskom spájajú,“ vysvetlil inšpiráciu pre burger, ktorý obsahuje švédsku omáčku a brusnicový džem, rovnako ako tradičné mäsové guľky zo známeho nábytkového reťazca.

Gesto na rozlúčku

Khass priznal, že ho rozladil spôsob, akým Isak prestup vybavoval. „Ak chcel odísť, v poriadku. Ale celé to bolo zle zvládnuté z oboch strán, nebolo to veľmi športové,“ povedal. Dodal, že podľa neho hráč celé leto sabotoval prípravu tímu a hral sa na obeť. „Chceli sme jeho odchod označiť spôsobom, ktorému rozumie. Chceli sme z toho spraviť cirkus. Swedish Rat Burger je náš špeciálny spôsob, ako povedať ‚zbohom‘,“ dodal.

Alexander Isak
Švédsky futbalový útočník Alexander Isak počas tréningu reprezentácie Švédska v septembri 2025. Foto: Jonas Ekstroemer/TT News Agency via AP

Tradičná reštauračná kreativita

Nie je to po prvý raz, čo daný podnik zaujal kontroverzným jedlom. V minulosti sa postaral o rozruch aj burgerom Nee Mackems in Milan, ktorým oslavoval postup Newcastlu do Ligy majstrov. Vtedy išlo o narážku na to, že Mackems (fanúšikovia rivala Sunderlandu, pozn.) nemali takú športovú formu ako oni.

