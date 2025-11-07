Isak sa vracia do tréningu FC Liverpool, Slot žiada trpezlivosť s rekordným prestupom

Švédsky útočník po zranení slabín ešte nehral v Premier League, „The Reds“ čaká náročný duel s Man City.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Alexander Isak
Švédsky futbalista Alexander Isak z Newcastlu United oslavuje gól do siete FC Liverpool vo finále Ligového pohára v sezóne 2024/2025. Foto: SITA/AP
Švédsky futbalový reprezentant Alexander Isak sa vrátil do tréningového procesu anglického klubu FC Liverpoolu po takmer troch týždňoch absencie kvôli zraneniu slabín. Tréner Arne Slot však vyzval fanúšikov a médiá, aby boli trpezliví s klubovým rekordným prestupom za 125 miliónov libier.

„Dnes začal opäť trénovať s tímom po troch týždňoch. Pred tromi týždňami som povedal, že jeho predsezóna skončila, teraz uvidíme, kde je. Ale musím pripomenúť, že tri týždne rehabilitácie nie sú to isté ako byť v takej forme, akú mal pred tromi týždňami,“ povedal Slot na tlačovej konferencii pred sobotňajším zápasom proti Manchesteru City.

Isak odohral za Liverpool len osem zápasov a zatiaľ v Premier League neskóroval. „Nemôžete porovnávať rehabilitáciu so zápasmi alebo tréningami s tímom. Snažíme sa to simulovať, ale nie je to možné. Preto prosím o trpezlivosť,“ dodal Slot.

Slot tiež očakáva, že brankár Alisson Becker bude k dispozícii po reprezentačnej prestávke. FC Liverpool a Manchester City dominujú anglickému futbalu posledné desaťročie, no tento rok obaja zaostávajú za vedúcim Arsenalom, ktorý má náskok šiestich bodov.

„Vyhrali sme dva zápasy (proti Aston Ville a Realu Madrid), takže sa sústredíme na konzistenciu, zlepšenie a návrat hráčov do formy. Teším sa na súboj s Pepom Guardiolom na Etihade,“ povedal Slot.

„Páči sa mi, že tímy Pepa vždy hrá skvelý futbal bez zbytočného taktizovania, čo je niečo, čo začínam v futbale viac a viac neznášať. Ale toto sú veci, ktoré vidíte, keď sledujete zápas Man City,“ dodal.

Viac k osobe: Alexander IsakArne Slot
Firmy a inštitúcie: FC LiverpoolManchester City
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
