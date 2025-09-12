Slot označil Isaka za jedného z najlepších útočníkov na svete. Do súťažného rytmu však bude vstupovať postupne

Tréner FC Liverpool priznal, že Alexander Isak vynechal letnú prípravu a bude potrebovať čas na adaptáciu.
Alexander Isak
Švédsky futbalový reprezentant Alexander Isak má na dosah 50 zápasov v národnom tíme. foto: archívne, en.wikipedia.org
Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpoolu označil Švéda Alexandra Isaka za „možno najlepšieho útočníka na svete“. Arne Slot však upozornil, že po vynechaní prípravy bude hráč zapracovaný do tímu postupne.

Švédsky elitný zakončovateľ prestúpil na Anfield z konkurenčného Newcastlu United za rekordných 125 miliónov libier počas záverečného dňa prestupového obdobia. Slot ocenil prístup trénera švédskej reprezentácie Jona Dahla Tomassona, ktorý počas reprezentačnej prestávky šetril Isaka, aby predišiel zraneniu.

„Isak je jedným z najlepších útočníkov a musel hrať dva dôležité zápasy. Tréner vedel, že ak by absolvoval plných 90 minút v oboch, mohol by sa zraniť,“ uviedol Slot.

Dodal tiež, že Isak vynechal tri až štyri mesiace tímových tréningov a vzhľadom na náročný program Liverpoolu bude potrebné ho zapracovať postupne. „Neočakávajte, že bude hrať všetky zápasy od začiatku do konca,“ priznal kouč.

Slot reagoval aj na kritiku Isaka za jeho snahu odísť z Newcastlu, v ktorom mal ešte tri roky platnú zmluvu. „V živote hráča a trénera sú chvíle, keď ste chválení, a chvíle, keď ste kritizovaní. Teraz je hráčom Liverpoolu a som s tým veľmi spokojný,“ uviedol.

Poznamenal tiež, že mal záujem o obrancu Marca Guehiho z konkurenčného tímu Crystal Palace, no prestup sa neuskutočnil.

„Je to škoda, ale on je v dobrom klube s dobrým trénerom. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ uzavrel holandský tréner FC Liverpool.

FC Liverpool zatiaľ vyhral všetky tri zápasy Premier League v tejto sezóne a Slot sa pre organizáciu snaží získať rekordný 21. titul v anglickej lige.

