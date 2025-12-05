Tréner Slot vidí pokrok v tíme FC Liverpoolu a verí, že Wirtz sa konečne adaptuje

„The Reds“ získali štyri body z ostatných dvoch zápasov, no stále zaostávajú za Top 4 hodnotenia Premier League.
Arne Slot
Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool Arne Slot akoby chcel gestom ukázať, na ktorom mieste v Premier League 2024/2025 sú jeho zverenci. Foto: SITA/AP
Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool vyjadril spokojnosť s pokrokom tímu po posledných dvoch zápasoch, v ktorých jeho zverenci získali štyri body. Holanďan Arne Slot verí, že nemecký tvorca hry Florian Wirtz sa konečne adaptuje a pomôže tímu zachrániť sezónu.

„The Reds“ zažívajú krízu po šiestich prehrách a dvoch víťazstvách v ostatných deviatich ligových zápasoch, napriek tomu sú len dva body za štvrtým FC Chelsea.

„Štyri body z dvoch zápasov sú iné ako dve prehry doma, keď sme inkasovali sedem gólov. V posledných dvoch zápasoch sme neinkasovali z rohových kopov, čo je dôležité. Vidím pozitíva v hráčoch, ktorých sme priviedli v lete, najmä vo Wirtzovi a (Milosovi) Kerkezovi. Isak strelil svoj prvý ligový gól pred zápasom so Sunderlandom,“ povedal Slot.

FC Liverpool počas letného prestupového termínu investoval približne 450 miliónov libier do nových hráčov, no Wirtz a Alexander Isak sa zatiaľ len pomaly adaptujú.

Slot zdôraznil, že cieľom je návrat do prvej štvorky, ktorá zaručuje účasť v Lige majstrov. „Premier League je čoraz silnejšia, všetci majú veľa peňazí, a to ukazuje, aké tesné sú rozdiely. Naším prvým cieľom je vrátiť sa do top štvorky,“ dodal Slot.

