FC Liverpool očakáva návrat ostrostrelca Isaka v závere marca, Slot verí v jeho úspešnú rehabilitáciu

Holandský tréner Arne Slot z anglického futbalového klubu FC Liverpool vyjadril presvedčenie, že švédsky útočník Alexander Isak je v „posledných fázach rehabilitácie“ a mohol by sa vrátiť na ihrisko do konca marca, čím by posilnil snahu „The Reds“ o postup do Ligy majstrov pre nasledujúci súťažný ročník.
Britský rekordný nákup absentuje od polovice decembra, keď si po zákroku Mickyho van de Vena z Tottenhamu zlomil kosť v dolnej časti nohy a podstúpil operáciu členka. Švédsky reprezentant, ktorý prestúpil do Liverpoolu za 125 miliónov libier (cca 143 miliónov eur) z Newcastlu, mal v tom čase dobrú formu.
„Alex sa tento týždeň prvýkrát postavil na trávnik, nie s kopačkami, ale v bežeckých topánkach,“ povedal Slot na tlačovej konferencii a pokračoval: „Ďalším krokom je práca s loptou, čo hráči milujú, potom návrat do kolektívu, pričom ešte chvíľu trvá, kým ste pripravený nastúpiť. Očakávame, že na konci marca alebo začiatkom apríla bude opäť s tímom. To však neznamená, že hneď nastúpi alebo bude v základnej zostave.“
Slot zároveň ocenil zodpovedný prístup hráča a zdravotného tímu k rehabilitácii. Isak aktuálne patrí medzi päť hráčov Liverpoolu, ktorí sú mimo hry, pričom blízko návratu je iba obranca Jeremie Frimpong. Ten po zranení stehenného svalu čaká na návrat do hry a pravdepodobne bude k dispozícii už pre nadchádzajúci zápas proti West Hamu.
FC Liverpool mal medzičasom netradičný týždeň bez zápasu pred nedeľňajšou návštevou na pôde Nottinghamu Forest. Slot poznamenal, že zodpovední hráči tak majú vzácnu možnosť regenerácie počas náročného kalendára plného reprezentačných povinností.
„Bolo to užitočné, hoci ja osobne som oddych nepotreboval. Minulú sezónu som to cítil viac. Prácu tu si naozaj užívam,“ uviedol Slot. Po pomalom začiatku sezóny je obhajca titulu momentálne na šiestom mieste so stratou troch bodov na štvrtú priečku a s dvanástimi zápasmi pred sebou.
Nasledujúce súboje absolvuje proti trom celkom z dna tabuľky, čím sa „The Reds“ pokúsia vylepšiť svoje šance na postup do Ligy majstrov.
Premier League vedie Arsenal s náskokom piatich bodov pred druhým Manchestrom City po tom, čo v stredu nečakane remizoval 2:2 s posledným Wolverhamptonom. Slot však pripomenul, že súťaž je mimoriadne náročná a tento nerozhodný výsledok nie je prekvapením.